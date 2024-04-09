Ecclestone, Horner/Perez F1 bahsinden tek kazanan olarak çıktı

Perez'in 2023 sezonundaki en büyük hayal kırıklıklarından birisi olan Japonya Grand Prix'sine dönecek olması nedeniyle Horner, özellikle Meksikalı pilotun ne kadar iyi bir performans sergileyeceğini merak ediyordu.

Perez'in Japonya'daki önceki en iyi sıralama performansının 2022'de gridde dördüncü sırada yer alması nedeniyle, sürücüsü gridde ilk çizgiyi alabilirse yüklü bir bahis ödemeyi teklif etti.

Perez de bunu yaptı ve sonunda takım arkadaşı Max Verstappen'in sadece 0.066 saniye arkasında pole pozisyonunu kaçırdı.

Ancak, sıra Horner'ın ödeme yapmasına geldiğinde, Perez F1'in eski patronu Ecclestone ile ayrı bir anlaşma yaparak kendisini koruduğunu itiraf etti - bu nedenle paranın doğrudan ona gitmesi gerekiyordu.

Olanlar hakkında konuşan Horner şunları söyledi: "Onunla [Perez] ilk sırayı alması için bahse girmiştim çünkü en iyi sıralama performansı burada dördüncülük olmuştu."

"Ama nasıl olduysa bahsi kazandıktan sonra bana Bernie Ecclestone'a aynı miktarda borcu olduğunu söyledi. O da bu parayı Checo'nun ön sırasından yararlanan Bernie'ye aktardı."

"Yani sevgili Bernie burada olmadığı halde para kazanmaya devam ediyor."

İlk çizgi bahsi Horner'ı eğlendirirken, aslında Perez'in Japonya Grand Prix'si boyunca - 130R'de bazı cesur sollama hareketleri de dahil - ortaya koyduğu atak sürüşü için övgü dolu sözler söyledi.

Horner, "Özellikle Checo güçlü bir hafta sonu geçirdi ve burada sıralamalarda takım arkadaşının onda biri içinde yer aldı."

"Yarış temposu güçlüydü ve açıkçası trafikte geri dönmek zorunda kalmanın dezavantajını yaşadı."

"Ve itiraf etmeliyim ki 130R'ye girdiğinde gözlerimi kapattığım birkaç an oldu. 'Bunu orada mı yapman gerekiyor? Düzlüğü bekleyemez misin?' diye düşündüm. O hareketi yaptığında üç çocuğu varmış gibi görünmüyordu." dedi.

Perez'in sezona yaptığı güçlü başlangıç, 2025 yılında Red Bull'da kalmak için yeni bir sözleşme imzalama şansını artırdı. Meksikalı pilotun mevcut anlaşması bu yılın sonunda sona erecek.

Horner Perez'in yerini sağlamlaştırmak için yaptıklarını yapmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

"Bence kendine güveni yüksek. Elindeki işe çok odaklanmış durumda ve takımda rahat. Gelecek yıl için sözleşmesinin bittiğini biliyor, bu yüzden kaybedeceği koltuk onun. Takım içinde çok seviliyor ve sezona mümkün olan en iyi şekilde başladı."