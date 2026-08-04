Ecclestone: "Hollanda GP'nin geri dönmesinin gerçek nedeni Verstappen"

1985 sezonunun ardından takvimden çıkarılan Hollanda Grand Prix'sinin Formula 1'e geri dönmesi uzun yıllar boyunca oldukça düşük bir ihtimal olarak görülüyordu.

Ancak yarış, 2021 sezonunda yeniden takvime dahil edildi ve Zandvoort pisti yüz binlerce taraftarı ağırladı.

2026 sezonunun yaz arasının ardından gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'si ise mevcut anlaşma kapsamında son kez düzenlenecek. Bu nedenle yarışın Formula 1 takvimine nasıl geri döndüğü yeniden gündeme geldi.

Verstappen, 2016 yılında ilk Formula 1 zaferini kazanmasının ardından Hollanda'yı yeniden şampiyona gündemine taşımıştı.

Dört kez dünya şampiyonu olan Hollandalı pilot, Formula 1'in Zandvoort'a döndüğü 2021 sezonunda kendi evindeki yarışı kazanırken, aynı yıl kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu da elde etmişti.

Zandvoort Pisti Direktörü Robert van Overdijk, Viaplay tarafından hazırlanan Dutch GP: Against All Odds belgeselinde Verstappen'in bu süreçteki etkisini şu sözlerle anlattı: "Zamanlama açısından her şey kusursuz şekilde bir araya geldi. Her şey bir kahramana sahip olmanızla başlıyor."

"Aslında her şey buna dayanıyor. Eğer böyle bir kahraman olmasaydı, Formula 1 ile aynı masaya oturamazdık."

Bernie Ecclestone da Hollanda Grand Prix'sinin yeniden takvime alınmasının arkasındaki en büyük etkenin Verstappen olduğunu vurguladı.

"Bunun asıl nedeni Max."

"Max olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Bir organizasyonu özel yapan birçok unsur vardır. Bu yarışı özel yapan kişi Max. Çünkü kendisi de oldukça özel biri."

Van Overdijk, Verstappen'in yükselişinin yalnızca Formula 1'i değil, Hollanda'daki birçok farklı paydaşı da aynı hedef etrafında bir araya getirdiğini söyledi.

"Max'in yükselişi sayesinde farklı tarafları bir araya getirdik ve tutku ile duygular üzerine kurulu bu projeye inanarak karar veren ana sponsorları bulmayı başardık."

"Bu, Hollanda spor tarihindeki eşsiz anlardan biriydi."