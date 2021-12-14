Ecclestone, Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu kazanmamasından memnun

Abu Dhabi'deki final yarışının son turlarına kadar Hamilton, her şeyi kontrol altında götürüyordu ve yarışı kazanacak gibiydi. Eğer kazansaydı, kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu elde edecekti.

Ancak Nicholas Latifi kaza yaptı, piste güvenlik aracı girdi ve bitime bir tur kala yarış yeniden başladığında Verstappen, yumuşak lastikle Hamilton'ı geçme fırsatı yakaladı.

Bu şansı kullanan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Şu anda tüm zamanların en çok şampiyon olan iki pilotu var: Michael Schumacher ve Hamilton. Eğer Verstappen mutlu sona ulaşamasaydı, Hamilton bu alanda rekorun tek sahibi olacaktı.

2017 yılına kadar Formula 1'in patronluğu yapan 91 yaşındaki Ecclestone, şampiyonluğun Verstappen'e gitmesinden memnun.

Ecclestone, Britanya'dan Sky News'e verdiği demeçte, "Max şampiyonluğu adil şekilde kazandı ve bu, her zaman için iyidir."

"Şahsen insanların yeni bir yüzün dünya şampiyonu olmasından memnun olduğunu düşünüyorum."

"Lewis'i yedi kez dünya şampiyon olurken gördük, çünkü o gerçekten iyi bir pilot. Fakat Lewis'in sekizinci şampiyonluğunu kazanamamasından dolayı şahsen mutluyum. Yedi şampiyonluk ile Michael Schumacher'e eşit durumda ve bununun kırıldığını görmek istemiyorum."

"Bir gün Michael'ı kaybedersek, en azından 7 kez Dünya Şampiyonu ve rekor sahibi olarak kaybedeceğiz."

Rekorların kırılmak için var olduğu yorumuna Ecclestone, "Önce bunu yapabilecek biri var mı görelim" yanıtını verdi.

Nelson Piquet, Brabham en Bernie Ecclestone Foto door: Motorsport Images