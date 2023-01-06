Ecclestone, Hamilton'ın Mercedes'e geçebilmesi için finansal destek olmayı kabul etmiş

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Michael Schumacher'in emekliye ayrıldığı 2012 sezonunun ardından Mercedes, Lewis Hamilton ile anlaşmaya varmıştı.

İngiliz pilot, o noktada bir kez dünya şampiyonu olmuştu fakat yeteneğiyle ön plana çıkmaya devam ediyordu.

Mercedes'in 2012'de çok iyi bir yıl geçirmediği düşünüldüğünde, Hamilton'ın kararından şüphe duyan isimler vardı.

Fakat Mercedes'in Hamilton'ı ikna etmesi pek de kolay olmadı. Niki Lauda, anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olurken, maaş da Hamilton'ın kararındaki kilit etkenlerden biriydi.

Bernie Ecclestone, tam olarak bu noktada devreye girdi ve Hamilton'ın Mercedes'e geçişinde rol oynayan isimlerden birisi oldu.

Ecclestone, "Niki, Lewis'in ne kadar değerli bir isim olduğunu fark etti ve onu Mercedes'e geçmeye ikna etti."

"Fakat ona istediği ödeme yapılmasaydı, bu geçişi kabul etmezdi."

"Ben de 'Mercedes'in bu adama ihtiyacı var, o yüzden aradaki farkı ben ödeyeceğim' dedim."

"Fakat sonunda her şeyi Mercedes ödedi." dedi.

Geçiş meyvelerini verdi ve Hamilton, 2014-20 arası altı şampiyonluk aldı.