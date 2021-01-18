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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Hamilton'ın kontrat yenilememesi sadece şov amaçlı!"

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Ecclestone: "Hamilton'ın kontrat yenilememesi sadece şov amaçlı!"
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Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton'ın Mercedes'le kontrat yenilememesinin "şov amaçlı" olduğunu düşünüyor.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın kontratı 2020 sezonunun ardından sona erdi ve İngiliz pilot şu anda boşa çıkmış durumda.

Abu Dhabi GP'den bu yana hemen hemen her gün Hamilton'ın yeni kontratıyla ilgili yeni haberler çıkıyor ve tarafların anlaşamadığı iddia ediliyor.

Mercedes ve Hamilton cephesi ise şimdiye kadar özellikle para konusunda çıkan söylentileri yalanladılar.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın Nico Rosberg gibi aniden emekli olacağına inanmadığını söylerken, yeni anlaşmayı sezon öncesi testlerine kadar imzalayabileceklerini belirtmişti.

Blick gazetesi geçtiğimiz günlerde bu konuyu F1'in eski patronu Bernie Ecclestone'a sordu.

Ortada dolaşan iddialar ve Hamilton'ın neden kontrat yenilemediği sorulduğunda Ecclestone, "Tüm bunlar şov amaçlı!"

"Bu sayede Lewis, özellikle bu iç karartıcı haftalarda uzun süre manşetlerde kalmış oluyordu." yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Eddie Jordan ise Hamilton'a "kapının gösterilmesi gerektiğini" söylemişti.

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Editör Kemal Şengül

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