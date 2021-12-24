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Ecclestone: "Hamilton'ın F1'de devam edeceğini düşünmüyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton'ın bu yıl kaçan şampiyonluk sonrası sporda kalmayacağını düşünüyor.

Ecclestone: "Hamilton'ın F1'de devam edeceğini düşünmüyorum"

Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'si zaferini ve şampiyonluğu, yarışın son turunda Max Verstappen'e kaybetmiş, yaşananlardan dolayı da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

İngiliz pilot, sezonu ikinci bitirdiği için ödül törenine gitmek zorundaydı ancak bunu yapmayarak Sportif Kuralları ihlal etmiş oldu.

O günden bu yana basın karşısına çıkmayan, röportaj vermeyen veya sosyal medyadan açıklama yapmayan İngiliz pilotun emekli olacağı iddiası var.

Motorsport.com İtalya, Hamilton'ın yeni sezonda gridde olacağını öğrense de, Ecclestone aynı fikirde değil.

Blick ile yaptığı röportajda Ecclestone, Abu Dhabi'den sonra İngiliz pilotla konuşup konuşmadığı sorusuna, "Hayır ama birkaç gün önce babasıyla birlikteydim."

"Onunla konuşurken, oğlunun geleceğiyle ilgili bir soruya cevap vermeyeceğini hemen anladım, bu yüzden sadece iş konuştuk!"

"Açıkçası neler olduğunu bilmiyorum ama Lewis'in F1'e döneceğini sanmıyorum."

"Yaşadığı hayal kırıklığı çok büyük ve bunu bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi, tıpkı Michael Schumacher gibi sahip olduğu yedi dünya şampiyonluğu ile belki de bir moda girişimcisi olmak gibi diğer hayallerini gerçekleştirmesinin vakti gelmiştir." cevabını verdi.

Ecclestone, Abu Dhabi finali sorulduğunda, bir kez daha bu yarışı yorumlamak zorunda kaldı: "Son turlarda kesinlikle yanlış giden birçok şey oldu"

"Yarış direktörü Masi, Latifi'nin kazasından sonra kırmızı bayrak çıkarsaydı, kendini olaylardan biraz da olsa kurtarabilirdi. O zaman bitime üç tur kala Max ve Lewis arasında  bir tür 'süper final' görecektik."

"İşler gerçekten ters gitti ve artık değiştiremeyiz." 

Eski F1 patronu, Hamilton'ın yokluğunda Mercedes'in sıkıntı çekip çekemeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Doğru ama bana göre Lewis 2022'de sadece kaybedebilir."

"Yeni araçların güç düzenini nasıl etkileyeceğini kim bilebilir? George Russell ile beraber Lewis'in yanında hırslı bir takım arkadaşı olacaktı."

"Verstappen'i de unutmamak gerek. Hamilton, onunla beraber uzun yıllar sonra ilk kez nihayet eşit bir rakibe sahip oldu."

Öbür yandan Max Verstappen, neden Hamilton'ın emekli olması gerektiğini anlamadığını ve bu yüzden sporda kalmasını umduğunu söylemişti.

Bu konuda Ecclestone, "Onu anlayabiliyorum."

"Hamilton sayesinde Max'in, herkesin yüksek seviyede gördüğü  bir rakibi vardı. Yani elde ettiği başarılar iki kat değerliydi."

"Ayrıca şunu iddia ediyorum: Max şu anda dünyadaki en iyi yarış pilotu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates upon arrival in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates upon arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: FIA Pool

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