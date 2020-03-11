Ecclestone: "Hamilton'ı tahtından Verstappen indirecek"

Lewis Hamilton geride kalan altı yılda beş dünya şampiyonluğu kazandı ve her yıl çok sayıda galibiyet ile podyum almaya devam ediyor.

Hamilton'ın bu yıl galibiyet ve podyum rekorlarını eline geçirmesi beklenirken, sezon sonunda gülen taraf olması halinde tüm zamanların en çok şampiyonluk kazanan ismi olan Michael Schumacher'i yakalayacak.

Konu hakkında konuşan eski F1 CEO'su Bernie Ecclestone, İngiliz pilotun hakimiyetinin spor için iyi olup olmadığını sorusuna, "Lewis Hamilton gibi biri olması iyi."

"Bu boksta Muhammed Ali ile aynı şey. Yenildiği zaman insanlar orada yer almak istiyor. O kaybettiği zamanda da oradaydım. Yine olacak. Onu kim tahtından edecek? Sadece onu yenmekle kalmayıp, ona bir ders verecek? Bence bunu yapabilecek ve yapacak birisi var ve o isim Max Verstappen. Kesinlikle. Daha fazla aday var ama o kesinlikle yapacak." yanıtını verdi.

Ecclestone'a göre eğer aynı araca sahip olabilirlerse, Verstappen altı kez dünya şampiyonunu mağlup edebilir.

"Sadece Hollandalı taraflar değil, birçok insan Verstappen'in Hamilton ile aynı araçtaysa, aynı hızda veya daha hızlı olacağını kabul ediyor.”