Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı" Sonraki / Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı
Formula 1 / Monako GP Haberler

Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'in eski CEO'su Bernie Ecclestone, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın bu yıl rahat şekilde şampiyon olacağını düşünüyor.

Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"

Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonunun ilk dört yarışından üçünü Red Bull pilotu Max Verstappen'in önünde kazanmayı başardı.

104 puandan 94'ünü kazanan İngiliz pilot, şampiyonada Verstappen'in 14 puan önünde ilk sırada yer alıyor ve şimdiye kadar neredeyse kusursuz bir performans sergiledi.

Red Bull ve Mercedes araçları, genel olarak tek turda birbirlerine yakın görünseler de, yarış temposunda Mercedes'in üstün olduğu görülebiliyor.

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Hamilton'ın rahat şekilde şampiyon olacağını düşünüyor.

Ecclestone, “Formula 1'de, Senna ve Prost günlerinde olduğu gibi yine birbirlerine çok yakın olan iki pilot var."

"Hollandalı pilotu destekleyenleri hayal kırıklığına uğratacağımı biliyorum, fakat bu yıl şampiyonluk için umutlarını kesmeliler çünkü Hamilton her zamankinden daha iyi performans gösteriyor."

"Verstappen'in hakkını vermek lazım, fakat Lewis kusursuz, sakin ve zeki davranıyor. Sorunlardan kaçınıyor ve rakiplerine karşı her zaman saygılı davranarak, mücadele esnasında onlara yeterince yer bırakıyor. Ayrıca Lewis, artık kişisel hayatıyla profesyonel yaşamını dengede tutuyor. Bütün bunlar onu kokpitte daha da güçlendiriyor."

"Belki de Max, yetenek anlamında ondan daha aşağı olmayabilir. Fakat Lewis, daha iyi bir takıma ve daha dayanıklı ekipmanlara sahip olmasına da güvenebilir. Herhangi bir tuhaf olay olmadığı takdirde Lewis kolayca sekizinci şampiyonluğunu alacak." dedi.
Biletler
paylaşım
yorumlar
Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"

Önceki haber

Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"

Sonraki haber

Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

5s
2
Formula 1

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti

6s
3
Formula 1

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

2s
4
Formula 1

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

4s
5
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

11s
Son Haberler
Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı
F1

Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

13dk
Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"
F1

Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"

34dk
Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"
F1

Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"

1s
Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış
F1

Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış

1s
Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"
F1

Alonso: "Yaptıklarım henüz Ocon'un seviyesine gelmeme yetmiyor"

2s
Son Videolar
İpanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İpanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Türkiye GP iptal edildi iddiası Türkiye GP
Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü" Monako GP
Formula 1

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP iptal edildi iddiası
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP iptal edildi iddiası

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Red Bull’un 2021’deki ana zayıflığını tespit etti

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş
Formula 1 Formula 1

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Verstappen hakkında çok şey öğrenmiş

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey
Formula 1 Formula 1

2021 İspanya GP'den öğrendiğimiz 10 şey

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"

Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor''
Formula 1 Formula 1

Ferrari: ''İspanya GP, yarış temposundaki eksikliğimizin kaybolduğunu gösteriyor''

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”
Formula 1 Formula 1

Schumacher: “Pit stopta yaptığım hata hepimizi korkuttu”

Son Haberler

Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo ve Red Bull, 18 inç lastik testinin ilk gününü tamamladı

Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"

Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"
Formula 1 Formula 1

Tung: "Mercedes, strateji mücadelesini Bottas sayesinde kazandı"

Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış
Formula 1 Formula 1

Pirelli, 2022 lastik testlerinin %90'ını tamamlamış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.