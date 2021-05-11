Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Hamilton'ın rahat şekilde şampiyon olacağını düşünüyor.

Ecclestone, “Formula 1'de, Senna ve Prost günlerinde olduğu gibi yine birbirlerine çok yakın olan iki pilot var."

"Hollandalı pilotu destekleyenleri hayal kırıklığına uğratacağımı biliyorum, fakat bu yıl şampiyonluk için umutlarını kesmeliler çünkü Hamilton her zamankinden daha iyi performans gösteriyor."

"Verstappen'in hakkını vermek lazım, fakat Lewis kusursuz, sakin ve zeki davranıyor. Sorunlardan kaçınıyor ve rakiplerine karşı her zaman saygılı davranarak, mücadele esnasında onlara yeterince yer bırakıyor. Ayrıca Lewis, artık kişisel hayatıyla profesyonel yaşamını dengede tutuyor. Bütün bunlar onu kokpitte daha da güçlendiriyor."

"Belki de Max, yetenek anlamında ondan daha aşağı olmayabilir. Fakat Lewis, daha iyi bir takıma ve daha dayanıklı ekipmanlara sahip olmasına da güvenebilir. Herhangi bir tuhaf olay olmadığı takdirde Lewis kolayca sekizinci şampiyonluğunu alacak." dedi.