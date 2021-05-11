Ecclestone: "Hamilton rahat şekilde şampiyon olacak"
Formula 1'in eski CEO'su Bernie Ecclestone, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın bu yıl rahat şekilde şampiyon olacağını düşünüyor.
Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonunun ilk dört yarışından üçünü Red Bull pilotu Max Verstappen'in önünde kazanmayı başardı.
104 puandan 94'ünü kazanan İngiliz pilot, şampiyonada Verstappen'in 14 puan önünde ilk sırada yer alıyor ve şimdiye kadar neredeyse kusursuz bir performans sergiledi.
Red Bull ve Mercedes araçları, genel olarak tek turda birbirlerine yakın görünseler de, yarış temposunda Mercedes'in üstün olduğu görülebiliyor.
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Hamilton'ın rahat şekilde şampiyon olacağını düşünüyor.
Ecclestone, “Formula 1'de, Senna ve Prost günlerinde olduğu gibi yine birbirlerine çok yakın olan iki pilot var."
"Hollandalı pilotu destekleyenleri hayal kırıklığına uğratacağımı biliyorum, fakat bu yıl şampiyonluk için umutlarını kesmeliler çünkü Hamilton her zamankinden daha iyi performans gösteriyor."
"Verstappen'in hakkını vermek lazım, fakat Lewis kusursuz, sakin ve zeki davranıyor. Sorunlardan kaçınıyor ve rakiplerine karşı her zaman saygılı davranarak, mücadele esnasında onlara yeterince yer bırakıyor. Ayrıca Lewis, artık kişisel hayatıyla profesyonel yaşamını dengede tutuyor. Bütün bunlar onu kokpitte daha da güçlendiriyor."
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|Kemal Şengül