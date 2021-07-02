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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton'ın artık en iyisi olmadığı görüşüne katılıyor.

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"

Lewis Hamilton, ilk dört yarışta üç galibiyet alsa da son dört yarışın hiçbirinde zafere ulaşmayı başaramadı.

İngiliz pilot şu anda şampiyonayı ikinci sırada götürüyor ve Max Verstappen'in 18 puan gerisinde kalmış durumda.

Kimileri artık Hamilton'ın en iyi döneminin geçtiğini söylüyor ve bu isimlerden biri de Bernie Ecclestone.

Hamilton'ın Formula 1'de hâlâ en iyisi olup olmadığı sorulduğunda Ecclestone, "Hayır, şu anda öyle olduğunu sanmıyorum."

“En iyi altı sürücü, doğru araca sahiplerse onu yenebilirler. Fakat Lewis'i hiçbir zaman yabana atmamalısınız."

"Mercedes, Valtteri Bottas'ın uzun yıllardır özel bir takım arkadaşı olduğunu ve Lewis'e her zaman yardımcı olduğunu unutmamalı. Takım böyle birini desteklemekle yükümlü." cevabını verdi.

Ecclestone, Sebastian Vettel'in yükselen formundan da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Ferrari, Vettel'e asla hak ettiği şekilde davranmadı. Geçen yıl yalnız başına kaldı. Bu yüzden, Formula 1'de yarışmaya devam etmesini ve iyi bir takıma geçmesini sağlamaya çalıştım. Tekrar mutlu olmasını istiyordum."

"Sebastian Bakü'de podyuma çıktığında ona bir mesaj gönderdim ve ona 'Görünüşe göre yine bildiğimiz Sebastian olmaya başlıyorsun' dedim. Aston Martin bunu sağlamalı. Takımın, ona en kısa sürede zafer mücadelesine dönmesini sağlayacak bir araç verebilmesini umuyorum."

Ecclestone, Mick Schumacher'i Haas'tan daha güçlü bir takımın direksiyonunda görmeyi istediğini de sözlerine ekledi.

"En başından itibaren Mick'in Alfa Romeo'yu sürmesini istedim. Ardından, babasıyla da çok iyi bir ilişkisi olan Kimi Raikkonen gibi  hızlı ve deneyimli bir takım arkadaşı olabilirdi."

"Ya da ikinci seçenek AlphaTauri olabilir. Harika çalışıyorlar ve Franz Tost yetenekli genç sürücüleri yetiştirme konusunda çok fazla deneyimi var. Şu anda Mick'in yeteneklerini yargılamak benim için zor. Bunu yapabilmek adına daha hızlı bir aracın direksiyonuna geçmesi gerekiyor."

Mick Schumacher, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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