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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sporun eski patronu Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton'a verilen cezanın yanlış olduğu görüşünde.

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"

Pazar günü gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sinin öne çıkan anı Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan temastı.

İkili arasında yaşanan temas sonrası Verstappen bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı ve Hamilton yola devam edip, galibiyete uzandı.

Bazıları Hamilton'a verilen cezayı yeterli bulmazken, sporun eski patronu Bernie Ecclestone, olaya farklı bir bakış açısı getirdi.

Daily Mail'e konuşan Ecclestone şöyle dedi: "Olayda hatalı olan taraf kimdi? Bana göre Lewis demeniz gerekiyor. Eski günlerde bu bir yarış olayı olarak görülürdü. Herkesin şampiyonluğu kazanmak için elinden gelenin en iyisini yaptığı ortadaydı."

"Fakat hakemler bu olaya dahil olmaya karar veriyorsa, o zaman daha ağır bir ceza olmalıydı. 10 saniyeden fazlası verilmeliydi, sonunda 30 saniyelik bir ceza olmalıydı."

"Lewis, kaza yaptıkları anda Max'in önünde değildi. Yani bu, onun virajı değildi. Kaza anında neredeyse bir araç boyu gerideydi. Bu yüzden Verstappen'e önden arkadan çarptı. Yani doğru değildi. Verilen ceza, işlenen suça uygun değildi."

"Yani eğer buna bir ceza vermeye karar veriyorsanız, verilmesi gereken doğru ceza bu değildi. Yeterince ağır değildi."

Ecclestone'a göre Hamilton yeniden rüzgarı ardına almayı başardı ve şampiyonluk savaşına geri döndü.

Ecclestone, "Lewis tekrar mücadeleye döndü ve şimdi şampiyonluğu kazanacağını düşünüyorum. Bu yarıştan önce avantajını kaybetmişti ancak gerekeni yaptı."

"Mercedes ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Bunu yapmasının nedeni, Michael Schumacher'in şampiyonluk rekorunu kırmak için bir sezona daha ihtiyacı olacağını düşünmesiydi. Fakat sizi temin ederim ki bu olay ona bu yıl kaybettiği tüm güveni geri getirdi. Şimdi eskisinden daha iyi bir şansı var. Bu ona bir destek veriyor ve eski Lewis'e geri döndü." dedi.

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