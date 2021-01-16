Ecclestone: "Gerçek Seb'i özlüyoruz"

La Gazzetta Dello Sport tarafından Ecclestone'a, Ferrari'nin turbo-hibrit çağındaki en iyi pakete sahip olmasına rağmen neden şampiyonluğu kazanamadığı soruldu.

Bunun üzerine Ecclestone bazı açıklamalarda bulundu: “Ferrari'nin bu yıl bunu başaracağını düşünüyordum. Bu noktayı nasıl kaçırdıklarına dair geçerli bir sebep de göremiyorum, bilmiyorum."

"Sebastian da takım da bazı hatalar yaptı. Bazı pistlerde Mercedes daha güçlü olsa da genel olarak Ferrari'nin aracı daha iyiydi."

"Seb tüm zamanların liderlik tablosu zirvesindeydi ve bu o kadar da eski bir şey değil."

"Maalesef şu an kimse onun için olumlu bir şey söylemiyor. F1'de bir sürücü aracından bağımsız düşünülemez. Ferrari'si ona pek uymuyordu."

“Leclerc kesinlikle çok büyük bir yetenek. Sebastian Vettel de öyleydi, hala öyle ve daha fazla tecrübesi var, bu yüzden önde olmalı."

“Ferrari her zaman, iç politikanın büyük bir rol oynadığı belirsiz bir takım oldu. Sadece Michael Schumacher döneminde herkes aynı yönde ilerliyordu."

“Seb'i önümüzdeki yıl Aston Martin'le yeni bir mücadele bekliyor. Böylece yeteneklerinden şüphe edenlere gerekli cevabı verecektir."

Milyarder Stroll'un kapıyı çalmasıyla 33 yaşındaki Alman pilot yeni limanını buldu. Stroll ise Seb'le en iyiyi ortaya koyacaklarına dair ikna olmuştu. Bu durum üzerine övünen Bernie Ecclestone şunları söyledi: “Lawrence Stroll'e Sebastian'ı alması için baskı yaptım."

"Onun hala ne kadar iyi olduğunu ve anlaşırlarsa bunun herkes için bir kazanç olacağını söyledim. Sanırım argümanlarım onu ​​ikna etmeye yetti."

"Seb, Red Bull'da çok sevildi, bu hisse de alışmıştı. Herkesle konuşuyor, herkes de onunla konuşuyordu. O takımda kendini rahat hissederdi."

“Bence Ferrari böyle olmadı. Bu onun odaklanmasını ve konsantre olmasını engelledi. Böyle olmamalıydı... Bir Alman için garip olmasına rağmen Sebastian duygusal bir karaktere sahip."

Eski F1 şefi sözlerini şöyle tamamladı: “Vettel kendi gücünü kullanmalı, olaylara daha sakin yaklaşmalı. O tükenmiş değil, sadece kafa karışıklığı var. Kendi gücünü bulmak ve iyileşmek için tüm güce sahip. Gerçek Seb'i özlüyoruz!"