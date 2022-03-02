Ecclestone: "FIA'nın Rus pilotları yasaklamaması doğru karar"

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine tüm dünyadan tepki sürerken, spor alanında da yaptırımlar hız kesmeden devam ediyor. FIFA ve UEFA, Rus takımlarını tüm uluslararası turnuvalardan yasaklarken Dünya Atletizm Komitesi ise tüm Rus ve Belaruslu atletleri tamamen yasaklamayı tercih etti.

FIA ise Salı günü yaptığı açıklamada, Rus pilotların motor sporlarında yarışmaya devam edebileceklerini, fakat bunu Rus bayrağı altında yapamayacaklarını duyurmuştu. Böylece Nikita Mazepin'in Formula 1 kariyerine devam edebilmesi için herhangi bir engel kalmadı.

Bu durumun tek istisnası Britanya GP'si. Britanya Motorsporları Federasyonu, hiçbir Rus pilotun ülke sınırları içerisindeki yarışlara katılmasına izin vermeyecek, bu da Mazepin'in o hafta yarışamayacağı anlamına gelmekte.

40 yıla yakın süre boyunca F1'in yönetiminde bulunmuş, 91 yaşındaki eski F1 CEO'su Bernie Ecclestone, FIA'nın Rus pilotların arkasında durmasını destekliyor.

Independent'e konuşan Ecclestone, "Bu kesinlikle doğru karar. Rusya ve Ukrayna arasındaki bu çatışma hakkında dünyanın kabul ettiği pek çok şey var. Fakat kimsenin bunu gerçekten düşündüğünü ya da kafasına taktığını sanmıyorum."

"F1'de bir Rus pilot olmasının, Rusya'nın savaşa girmesiyle ne alakası var? Ortada herhangi bir ilişki yok.

“Rus sporcuların bu çatışmayla hiçbir ilgisi yok. Onlar bunun bir parçası değiller, asla olmadılar. Onlar sadece Ruslar.” dedi.

Nikita Mazepin, pist yürüyüşünde. Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1'in Rusya'ya uyguladığı bir diğer yaptırım ise, Eylül ayında gerçekleşecek Rusya GP'sini iptal etmek oldu.

Rusya GP'si, Ecclestone döneminden bu yana yapılıyor. Ecclestone, yarışın düzenlenmesi için Putin ile oldukça kazançlı bir anlaşma yapmıştı.

Rusya GP'si hakkındaki yorumları sorulduğunda ise Ecclestone, "Formula 1 yönetimi yarışı iptal etmenin doğru şey olduğuna karar verdi ama yapılacak doğru şey bu muydu, bilmiyorum. Rusya'da savaş yok."

"FIA bu yaptırımı F1 yönetiminin hamlesi sonrası uyguladığını doğruladı. Eğer kimse yarışı iptal etmek hakkında konuşmasaydı, FIA'nın hiçbir şey yapmayacağına eminim."

"Putin muhtemelen olanlardan hiç memnun değil, ancak tüm bu olup bitenlerin sorumlusu olarak, bir suçlu olarak damgalanmışken ve dünya ona karşıyken, Formula 1'i çok fazla umursayacağını sanmıyorum." dedi.

Öte yandan, Britanya Motorsporları Federasyonu David Richard ise, "Ukrayna'nın bu tamamen haksız işgalini durdurmak için sahip olabileceğimiz etkiyi ve gücü kullanmak bizim görevimiz."

"Motor sporları camiasını ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tavsiyelerini tam olarak benimsemeye ve bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya teşvik edeceğiz." dedi.