Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Ferrari'nin hile yaptığına inanmıyorum"

paylaşım
yorumlar
Ecclestone: "Ferrari'nin hile yaptığına inanmıyorum"
Ekleyen:
, Editör
26 Kas 2019 08:41

Bernie Ecclestone, son haftalardaki iddialara rağmen Ferrari'nin hile yaptığını düşünmüyor.

Uzun süredir Ferrari'nin motorla ilgili hile yaptığına dair dedikodular dolaşıyor ve Red Bull'un soruları üzerine FIA, birden fazla direktif yayınladı.

Son olarak Ferrari'nin yakıt sistemini incelemeye alan FIA, gelecek yıl bu sistemi ikinci bir sensörle daha izleme kararı aldı.

Amerika GP sonrası Ferrari'nin hile yaptığını söyleyen Max Verstappen, son olarak konuyla ilgili şöyle dedi: "Artık bu konuda yorum yapmamayı tercih ederim. Son yarış için sabırsızlanıyorum ve FIA'nın şu anda bu sorun üzerinde çalışması iyi."

Red Bull patronu Christian Horner ise Ferrari'nin durumunun şüpheli olduğunu dile getirdi.

"Bu anlaşılması oldukça zor bir durum. Diğer üç motor üreticisi birbirlerine çok yakın ve sadece Ferrari çarpıcı bir liderliğe sahip. Kışın böyle bir farkı kapatamazsınız."

"Son iki yarışta Ferrari'nin düzlüklerdeki üstünlüğü, sebebi her ne olursa olsun azaldı. Herkes bu konuda kendi görüşlerini söyleyebilir."

Bununla birlikte Bernie Ecclestone, Ferrari'ye destek veriyor.

"Ferrari'nin hile yaptığına inanmıyorum. Formula 1'de bu durum hep aynıdır. Eğer bir takım diğerlerinden daha hızlıysa o zaman kaybedenler, kazananların ile yaptığından şüphelenirler."

"Tarihe bakarsanız bu her zaman böyle olmuştur. Şimdi de farklı değil."

Ecclestone, tüm bu sürecin ardından Charlie Whiting'in yokluğunun daha çok belli olduğunu düşünüyor.

"Böyle bir şey olduğunda Charlie hemen konuyla ilgilenmeye başlardı. Böyle şeyleri öngörme konusunda her zaman çok iyi oldu."

Sonraki haber
Galeri: F1'in en genç podyumları

Önceki haber

Galeri: F1'in en genç podyumları

Sonraki haber

Verstappen: "Gümüş rengi, kırmızıya tercih ederim"

Verstappen: "Gümüş rengi, kırmızıya tercih ederim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
2 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
01:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
05:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
02:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
05:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Gümüş rengi, kırmızıya tercih ederim"

1s
2
Formula 1

Ecclestone: "Ferrari'nin hile yaptığına inanmıyorum"

1s
3
Formula 1

Ferrari sözcüsü, pilotlar arasındaki "özel toplantı" iddiasını yalanladı

4
Formula 1

Hulkenberg: "Formula 1'de kalma şansım yok"

5
Formula 1

Sainz, 2020 sonrasında McLaren'da kalmayı planlıyor

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Zanardi, Hamilton'ın 2020'de daha fazla zorlanmasını bekliyor
F1

Zanardi, Hamilton'ın 2020'de daha fazla zorlanmasını bekliyor

Verstappen: "Gümüş rengi, kırmızıya tercih ederim"
F1

Verstappen: "Gümüş rengi, kırmızıya tercih ederim"

Ecclestone: "Ferrari'nin hile yaptığına inanmıyorum"
F1

Ecclestone: "Ferrari'nin hile yaptığına inanmıyorum"

Galeri: F1'in en genç podyumları
F1

Galeri: F1'in en genç podyumları

Hulkenberg: "Formula 1'de kalma şansım yok"
F1

Hulkenberg: "Formula 1'de kalma şansım yok"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.