Ecclestone: "Ferrari'nin hile yaptığına inanmıyorum"

Uzun süredir Ferrari'nin motorla ilgili hile yaptığına dair dedikodular dolaşıyor ve Red Bull'un soruları üzerine FIA, birden fazla direktif yayınladı.

Son olarak Ferrari'nin yakıt sistemini incelemeye alan FIA, gelecek yıl bu sistemi ikinci bir sensörle daha izleme kararı aldı.

Amerika GP sonrası Ferrari'nin hile yaptığını söyleyen Max Verstappen, son olarak konuyla ilgili şöyle dedi: "Artık bu konuda yorum yapmamayı tercih ederim. Son yarış için sabırsızlanıyorum ve FIA'nın şu anda bu sorun üzerinde çalışması iyi."

Red Bull patronu Christian Horner ise Ferrari'nin durumunun şüpheli olduğunu dile getirdi.

"Bu anlaşılması oldukça zor bir durum. Diğer üç motor üreticisi birbirlerine çok yakın ve sadece Ferrari çarpıcı bir liderliğe sahip. Kışın böyle bir farkı kapatamazsınız."

"Son iki yarışta Ferrari'nin düzlüklerdeki üstünlüğü, sebebi her ne olursa olsun azaldı. Herkes bu konuda kendi görüşlerini söyleyebilir."

Bununla birlikte Bernie Ecclestone, Ferrari'ye destek veriyor.

"Ferrari'nin hile yaptığına inanmıyorum. Formula 1'de bu durum hep aynıdır. Eğer bir takım diğerlerinden daha hızlıysa o zaman kaybedenler, kazananların ile yaptığından şüphelenirler."

"Tarihe bakarsanız bu her zaman böyle olmuştur. Şimdi de farklı değil."

Ecclestone, tüm bu sürecin ardından Charlie Whiting'in yokluğunun daha çok belli olduğunu düşünüyor.

"Böyle bir şey olduğunda Charlie hemen konuyla ilgilenmeye başlardı. Böyle şeyleri öngörme konusunda her zaman çok iyi oldu."