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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, Ferrari'nin desteklemediği Vettel'i Mercedes'te görmek istiyor

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Ecclestone, Ferrari'nin desteklemediği Vettel'i Mercedes'te görmek istiyor
Ekleyen:
, Editör
19 May 2020 08:24

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Ferrari'nin hiçbir zaman Sebastian Vettel'e Michael Schmacher'e verdiği kadar destek vermediğini söylerken, kendisini Mercedes'te görmek istediğini belirtti.

Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari ile 2020 sezonunun ardından yollarını ayıracağını açıkladı. Alman pilotun sıradaki hamlesinin ne olacağı belirsiz ancak Mercedes'ten teklif almaması halinde emekli olması bekleniyor.

Bu, F1 için beklenmedik bir durum. Çünkü genelde sürücüler en az 36-37 yaşına kadar F1'de yarışıyor. Hatta 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen 40 yaşında olmasına rağmen gridde.

Vettel'le iyi bir ilişkisi olan Bernie Ecclestone, Alman pilotu Mercedes'te görmenin herkes için harika olacağını söyledi.

Ecclestone, “Mercedes mevcut durumda Sebastian gibi Alman bir şampiyonla yarışmayı düşünmeli. Bu, çalışanlara duygusal anlamda bir destek olacak ve dış dünyaya olumlu sinyaller gönderecekler. Vettel’in Mercedes’teki performansının reklam etkisi inanılmaz olurdu." dedi.

Ecclestone, Vettel'in Ferrari'den Michael Schumacher'in geçmişte aldığı kadar destek almadığını düşünüyor.

"Sebastian'ın Ferrari'den ayrılmasına şaşırmadım. Onunla takım arasında asla Michael Schumacher ile aynı kimya ya da büyük yoktu. Takım ve yönetimi asla Michael'ı destekledikleri kadar Vettel'i desteklemediler."

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Editör Kemal Şengül

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