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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Ferrari'nin bir lideri yok"

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Ecclestone: "Ferrari'nin bir lideri yok"
Ekleyen:
, Editör
25 May 2020 07:18

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Ferrari'nin şu an herhangi bir lideri olmadığını düşünüyor.

Ferrari'de Luca di Monzemolo ve Stefano Domenicali ikilisi, 2014'ün ardından İtalyan şirketten ayrıldılar. Daha sonra Marco Mattiacci görevden ayrıldı, Sergio Marchionne hayatını kaybetti ve 2019'un başında Maurizio Arrivabene de görevinden ayrıldı.

Şu anda takım patronluğu görevini Mattia Binotto yapıyor. Teknik tarafta ise diğer takımların aksine herhangi bir lider bulunmuyor. Bunun yerine görevler bölüştürülmüş durumda. 

2019'da kaçan şampiyonluk ve İtalyan ekibin mevcut durumu hakkında konuşan Bernie Ecclestone, takım içerisinde herhangi bir lider olmamasına dikkat çekti.

Ecclestone, “Michael Schumacher zamanında durum farklıydı. Bir keresinde takımı kimin yönettiğini sordum. Bana 'ben' diye cevap verdi. Bu, muhtemelen de doğruydu. Bu yüzden çok başarılıydılar."

"İtalyanlarla ilgili sorun, çok fazla liderleri olmamasıdır. Bana göre, Ferrari'nin şu anda lideri yok. Takım patronu Mattia Binotto, yirmi yılı aşkın bir süredir Ferrari'de çalışan mükemmel bir mühendis." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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