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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Ferrari'nin bir lidere ihtiyacı var"

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Ecclestone: "Ferrari'nin bir lidere ihtiyacı var"
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, Editör

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Ferrari'nin iyi bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Ferrari, 2014'ten bu yana dört farklı takım patronuyla çalıştı ve bu süreçte teknik departmanda da önemli değişiklikler oldu.

2014'te Stefano Domenicali'nin yerine Marco Mattiacci ve ardından Maurizio Arrivabene geldi. 2019'da da Mattia Binotto görev aldı.

Binotto bunun öncesinde teknik departmanda görev alıyordu. 

Ferrari, Binotto önderliğinde 1980'den bu yana en kötü sezonunu geçirdi ve tek bir galibiyet dahi alamadı.

Binotto, son yarışlarda Ferrari fabrikasında kalmaya ve pist ile fabrika arasındaki korelasyonu sağlamaya çalıştı.

Ancak Bernie Ecclestone, Binotto'dan ziyade gerçek bir takım liderine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ecclestone, “Kimseyi gücendirmek istemiyorum ama Ferrari'nin sorununun her zaman İtalyanlar'da olduğuna  inandım. Herkesin kendi fikirleri vardır, herkes liderlik etmek ister. İtalyanlar'ın takımda olmaması gerektiğini söylemiyorum ama İngilizler, Almanlar, Fransızlar, yani takımda farklı şekilde düşünenler olmalı."

"Jean Todt'a olan şey göstermelikti. İtalyanlar onun takıma liderlik etmesini istemediler ama onları Todt'u takıma çağırma konusunda ikna ettim ve işe yaradı."

"Şimdi Mattia Binotto zor bir durumda. Takım lideri olmak ister miydi bilmiyorum. O her zaman teknik sorunları çözen bir mühendis oldu."

"Ferrari'nin doğru insanları doğru yere koyabilecek iyi bir lidere ihtiyacı var. Üç yıl önce Flavio Briatore'nin bunun üstesinden gelebileceğini düşünmüştüm. Çünkü doğru insanları nasıl seçeceğini biliyor ama şimdi yapacak çok fazla işi var." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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