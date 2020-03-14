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Ecclestone: "Ferrari'de olsaydım 'mühendis' Binotto yerine Briatore'yi alırdım"

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Ecclestone: "Ferrari'de olsaydım 'mühendis' Binotto yerine Briatore'yi alırdım"
Ekleyen:
, Editör
14 Mar 2020 18:25

Bernie Ecclestone, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun bir mühendis olduğunu ve Ferrari'nin takıma gerçekten liderlik edecek Flavio Briatore tarzı birisine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, sözlerine Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gitmek yerine Mercedes'te kalması gerektiğini söyleyerek başladı.

Ecclestone, “Lewis'in yerinde olsaydım Mercedes'te kalırdım. Takımda rahat ve harika durumda. Toto Wolff onu tamamen destekliyor. Ferrari'de Lewis başarılı olamaz. Onlar İtalyan. İlk olarak orada veya arkasından neler konuştuklarını anlamak için İtalyanca öğrenmek zorunda kalacak."

"İtalyanlar ile ilgili problem şu: Onlar herhangi biriyle savaş veya problem olsun istemiyorlar. Kötü iş yapan birine 'Ya kendini düzelt ya da ben seni düzelteceğim, ama ben sonuçların iyi olmasını istiyorum' demek yerine 'Hadi gel akşam yemeği yiyelim ve bu konuda konuşup arkadaş olalım' diyorlar."

"Ayrıca ben takım patronu olsaydım, Max Verstappen ile sözleşme imzalardım. Hem hızlı hem de onunla başa çıkmak kolay."

"Eğer takımımda Lewis olsaydı, ona bir sonraki yarışın ne zaman başlayacağını ve zamanında orada olması gerektiğini söylerdim. Sonrasında ne isterse yapabilir. Maaşını düşürüp, kendi sponsorluklarını yapmasına izin verirdim. Mercedes onu kontrol etmeye çalışıyor, ama ben olsam Lewis'e tam özgürlük verirdim."

"Kariyerini bitirdikten sonra yapacak şeyler arıyor. Moda, müzik vb. gibi şeyler. Bana göre Lewis kendine tam olarak güvenmiyor ve bu onun sürüşü için de geçerli. Sık sık telsizden Valtteri Bottas'ın ve Ferrari'nin derecelerini veya işlerin nasıl gittiğini bilmek istediğini duyuyoruz. Bu, kendine tam olarak güvenmediğini gösteriyor."

"Michael Schumacher'in rekorları hakkında endişelenmesine gerek yok. Kariyerine son vermek istiyorsa, sadece bu rekoru kırabilmek adına devam etmemeli. Sadece istiyorsa yarışmaya devam etmeli."

"Lewis çok iyi bir pilot. Bence en iyi dört-beş pilottan birisi, ama tarihin en iyisi olup olmadığını söylemek zor. Şu an iyi araca ve en iyi ekibe sahip."

"Bana göre en iyisi Alain Prost. Nelson Piquet'nin başarılı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Stirling Moss ve Juan Manuel Fangio da var."

Ecclestone, Ferrari'deki durumu da yorumladı. 

Mattia Binotto'nun takıma liderlik yapıp yapamadığı sorusuna Ecclestone, “Hayır, o bir mühendis. Orada bir şey söylediğinde insanların bunu anlamalarını sağlayacak birine ihtiyaç duyuyorlar."

"Ben olsam Flavio Briatore'yi Ferrari'nin başına getirirdim. Benetton ve Renault ile başardığının aynısını orada da yapardı. O, diğer takımlardan bazılarını takıma getirdi. Sorun şu ki, Flavio insanlara Ferrari'nin kendisine ait olduğunu düşünmelerini sağlardı." yanıtını verdi.

Ecclestone, Sebastian Vettel'le ilgili olarak, "Sebastian geçen yıl her şeyi berbat etti. Ona da söyledim; sezonu hak ettiği yerde bitirdi. Ferrari, Leclerc'i tercih ediyor. Bu %100 ortada. Onlar orada bir pilotu seviyor ve diğeri için durum zor. Bu Sebastian lehine bir şey değil."

"Sanırım Leclerc'in yapabileceği şeyleri gördük. İyi bir yarışçı ve aynı seviyede devam edecek, ancak performansında olağanüstü şeyler göreceğimizi düşünmüyorum. Geçen yıl Kanada'da olanlar Sebastian'ı üzdü. Ferrari'nin onu daha fazla desteklemesi gerektiğine inandı ve haklıydı." dedi.

Ecclestone, Formula 1'e dönme arzusu olup olmadığı  sorusuna ise, “Hayır. Liberty Media benden şirkete başkanlık etmemi isterse, %100 reddederim.  Bu, bir araya getirdikleri tüm şeyleri bozmaya çalışmak gibi bir durum olurdu."

"Kendi yönetme yöntemleri var. Liberty, normal bir işte olduğu gibi kolay olacağını düşündü, ancak bunun böyle olmadığını fark ettiler. Benim için her anlaşma, kullanılmış bir araba alıp satmak gibidir. Formula 1'in kullanılmış bir araba satıcısına ihtiyacı var." yanıtını verdi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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