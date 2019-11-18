Ecclestone: "Ferrari, Wolff'un F1'in başına geçmesini veto edebilir"

Brezilya padokunda pek çok söylenti dolanıyor ve bunlardan birisi de Toto Wolff ile ilgiliydi.

İddiaya göre Mercedes'in 2020 sonunda Formula 1'den ayrılmasının ardından Wolff da Formula 1'in başına geçecek ve Chase Carey'nin yerini alacak.

Ancak uzun süre boyunca F1'in başında yer alan Bernie Ecclestone'a göre bunu yapmak hiç de kolay değil çünkü Ferrari buna izin vermeyebilir.

Ecclestone, "Toto yönetim konusunda çok iyi. Zaten bunu Mercedes'te gösterdi. Ama insanların sizinle aynı fikirde olması gerektiğinde durum kolaydır."

"Ama eğer insanları kontrol edemediğiniz bir ortam söz konusu olduğunda, konuyla bu kadar kolay başa çıkabileceğinden pek de emin değilim."

"Ayrıca Ferrari'nin böyle bir geçişe karşı çıkabileceği bir veto hakkı da var." dedi.