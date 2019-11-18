Ecclestone: "Ferrari, Wolff'un F1'in başına geçmesini veto edebilir"
Formula 1'in eski CEO'su Bernie Ecclestone'a göre Ferrari, Toto Wolff'un Formula 1'in başına geçmesine izin vermeyecek.
Brezilya padokunda pek çok söylenti dolanıyor ve bunlardan birisi de Toto Wolff ile ilgiliydi.
İddiaya göre Mercedes'in 2020 sonunda Formula 1'den ayrılmasının ardından Wolff da Formula 1'in başına geçecek ve Chase Carey'nin yerini alacak.
Ancak uzun süre boyunca F1'in başında yer alan Bernie Ecclestone'a göre bunu yapmak hiç de kolay değil çünkü Ferrari buna izin vermeyebilir.
Ecclestone, "Toto yönetim konusunda çok iyi. Zaten bunu Mercedes'te gösterdi. Ama insanların sizinle aynı fikirde olması gerektiğinde durum kolaydır."
"Ama eğer insanları kontrol edemediğiniz bir ortam söz konusu olduğunda, konuyla bu kadar kolay başa çıkabileceğinden pek de emin değilim."
"Ayrıca Ferrari'nin böyle bir geçişe karşı çıkabileceği bir veto hakkı da var." dedi.
Önceki haber
Mercedes: "Hamilton'ın pite alınması tamamen aptalcaydı"
Sonraki haber
Tarihte bugün: 2012 Amerika GP
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
Ecclestone: "Ferrari, Wolff'un F1'in başına geçmesini veto edebilir"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan