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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Ferrari, Formula 1'de yarışmadan da büyük bir marka olarak kalabilir"

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Ecclestone: "Ferrari, Formula 1'de yarışmadan da büyük bir marka olarak kalabilir"
Ekleyen:
, Editör
4 May 2020 07:31

Bernie Ecclestone, Ferrari ile Tesla kıyaslamalarını "gülünç" bulurken, İtalyan markanın Formula 1'den çekilmesi halinde büyük bir marka olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Ferrari ve diğer takımlar arasında, 2021 ile sonrasında yürürlüğe girmesi beklenen kurallarla ilgili pek çok fikir ayrılığı bulunuyor.

Bazı takımlar bütçe sınırının 100 milyon dolar civarına çekilmesini isterken, sporun eskisi kadar iyi olmayacağını düşünen ve aynı zamanda böyle bir rakamda insanları işten çıkarmak zorunda kalacak olan Ferrari, tüm tepkilere rağmen böyle bir rakamı istemiyor.

Mattia Binotto, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda Ferrari'nin Formula 1'den çekilebileceğini ima etmişti.

Ecclestone'a göre Ferrari, böyle bir kararın ardından büyük bir marka olarak kalmaya devam edebilir. Oysa F1 için durum daha kötü olabilir.

Uzun yıllar F1'in başında yer alan Ecclestone, AutoCar ile olan röportajında, "Eğer Ferrari ayrılmak isteseydi, o zaman bunu yapardı. Asla yapmadılar ve Enzo Ferrari ile ilgili sadece iyi anılarım var. İnsanlara tam tersini söylese bile bana  her zaman gerçekleri anlattı."

"Bana göre Formula 1, Ferrari olmadan o kadar da iyi olmaz. Ferrari markası o kadar güçlü ki, F1'den ayrıldıkları zaman bile büyüklüklerini koruyabilirler."

Formula 1'de kazanamadıkları zaman bile sokakta yürüyen herhangi birine kimin şampiyon olacağını sorsanız size 'Ferrari' diye cevap verir." dedi.

Tesla'nın Ferrari'den daha büyük bir marka olup olmadığı sorusuna Ecclestone, "Tesla bir gün bence unutulacak. Ferrari ise asla unutulmayacak. Çünkü diğer markalar da elektrikli araç üretmeye başlayacak. Bugün en iyileri olabilirler ama yakında özel olarak kalmayacaklar." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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