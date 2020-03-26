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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, Ferrari-FIA anlaşmasını anlayamıyor

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Ecclestone, Ferrari-FIA anlaşmasını anlayamıyor
Ekleyen:
, Editör
26 Mar 2020 10:26

Bernie Ecclestone, Ferrari ile FIA arasındaki anlaşmanın doğru olmadığını ve neden böyle bir anlaşma yapıldığını anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

FIA, diğer takımların yoğun baskısı sonrası Ferrari'nin motorunu detaylıca araştırdı ve Barcelona testlerinin ardından sonuçlanan araştırmanın ardından Ferrari ile FIA arasında gizli bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya dair hiçbir detay yer almıyor ancak FIA, motorun kurallara uygunluğundan tamamen memnun olmadığını açıkça belirtti.

Mercedes, Racing Point, Williams, McLaren, Renault, Red Bull ve AlphaTauri, konuyu sorgulayan bir mektup yazmıştı ancak Mercedes daha sonra bu tartışmadan çekildi ve konu neredeyse kapanmış gibi duruyor.

Fakat Autocar ile RaceFans'e konuşan Bernie Ecclestone, Ferrari ile FIA arasındaki anlaşmanın doğru olmadığını söyledi.

RaceFans'te yer alan haberde Ecclestone, “Ferrari ile bir anlaşmaya vardıklarını söyleyen bir basın açıklaması yaptılar. FIA'nın yaptığı bu şeyin, normalde yapılmaması gerektiğini düşünüyorum."

"Bu ne anlama geliyor? Ne için anlaşma yaptılar? Belki de yönetmelikler dahilindeydi, ancak buna izin verilmesi gerektiğini düşünmüyorlardı, bu yüzden sadece gelecek için yasakladılar. Aksi takdirde, nasıl bir sözleşme imzalanabileceğini bilemiyorum."

“Bir anlaşmada 'Kesinlikle, %100 hile yapıyordunuz ve bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok, çünkü gerçekleşti. Ama bunun için size para cezası vereceğiz' diyebilirsiniz."

"Maalesef, 100 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını önerdiğim için suçlandığım bir takım (2007'de Spygate skandalı nedeniyle McLaren'a verilen cezadan bahsediyor) vardı."

"O olayda alternatifimiz neydi? O zamanlar FIA başkanı Max Mosley'di ve onları şampiyonadan çıkarmak istedi!"

"Ben de 'Eğer onları iki yıl boyunca şampiyonadan çıkarırsan, iki yıldan daha uzun süre gidebilirler' dedim. Bu gerçekten bir seçenek değildi. Neden onları cezalandırmıyorduk ve her ne olduysa bunun yüzünden kazanacakları paraları ellerinden almıyorduk? Öyle de yaptık."

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Editör Kemal Şengül

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