Ecclestone: "F1'in V10 motorları geri getirecek cesareti yok"

Formula 1, 2014 yılıyla beraber hibrit motorlar dönemine girmişti ve o dönem sporun başındaki isim Bernie Ecclestone'dı.

Sonrasında F1'i Liberty Media satın aldı ve şu anda sporun başında Stefano Domenicali yer alıyor.

F1, gelecekte hibrit motorlarla devam etmeyi planlıyor ancak yeni ünitelerin daha sesli ve daha basit olması hedefleniyor.

Mevcut üniteler çok karmaşık ve pahalı olduğu için 2014'ten bu yana spora yeni bir üretici gelmedi ve Honda'nın ayrılmasıyla gelecek yıl sadece üç üretici olacak.

Bernie Ecclestone, Daily Telegraph'la yaptığı röportajda yine kendine has açıklamalarda bulundu.

Ecclestone, "Umarım bütçe sınırıyla beraber yarışlar daha yakın olur, ancak daha fazla eğlenceye ihtiyaç var."

"İnsanlar 20 yıl sonra, Formula 1'in son 10 yılı hakkında konuşmak için geriye bakmayacaklar."

"Bana sürekli şampiyonanın gelecekte elektrikli olup olmayacağı soruluyor. Eğer t****ları olsaydı, doğal V10 motorlara geri dönüş yaparlardı."

"Bu üniteler çok fazla ses çıkarıyor ve bu harika olurdu, çünkü şov dünyasındayız. Bazı üreticiler bırakabilir ama mesela Ferrari bırakmaz. Ek olarak gösteri artar ve organizatörler daha fazla bilet satar. Haliyle de takımlar daha fazla kazanır."

"Ancak bunun olacağı şüpheli." dedi.