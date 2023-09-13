Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'a göre sporun Lewis Hamilton gibi daha fazla isme ihtiyacı var.
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, sadece Formula 1'in değil, motor sporları dünyasının en ünlü isimlerinden birisi.
Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi olan Hamilton, Mercedes ile kontratını uzun vadeli olarak uzattı. Bu da hem taraftarları hem de getireceği destekten ötürü F1 için iyi bir haber.
Ekim ayında 93 yaşına girecek olan F1'in eski CEO'su Bernie Ecclestone, İsviçreli Blick'e yaptığı değerlendirmede Hamilton'ın değerine dikkat çekti.
Ecclestone'a göre Hamilton, Formula 1'in popülaritesinin artmasındaki kilit isimlerden birisi ve gridde onun gibi daha fazla isme ihtiyaç var.
Ecclestone şöyle konuştu: "Her zaman Formula 1'in Ferrari olmadan sorun yaşayacağını, aynısının da Ferrari için geçerli olduğunu söyledim."
"Fakat artık şu soruyu sormak gerekiyor: Lewis Hamilton olmadan şampiyona nasıl olurdu?"
"Bana göre oldukça sıkıcı bir gösteriye dönüşürdü. Onun hakkında ne düşünürseniz düşünün, Lewis motor sporları dünyasına önemli bir cazibe katıyor."
"Fakat ne yazık ki Formula 1'de teknoloji giderek daha fazla ön plana çıkıyor."
"Bana göre padokta Hamilton gibi adamlara ihtiyacımız var. Eğer tekrar yarış kazanırsa, pek çok kişinin gözünde tüm zamanların en iyi pilotu olacak!"
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
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