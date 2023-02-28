Ecclestone, "F1 artık bir spor değil, gösteri oldu"

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Liberty Media'nın Formula 1'i devralmasının ve Bernie Ecclestone döneminin sona ermesinin üzerinden altı yıl geçti.

Ecclestone, F1'in başında bulunduğu dönemde doğrudan hissedarların çıkarını düşündüğü için finansal konularda daha katı bir tutum sergiliyordu ve yaklaşımı zaman zaman eleştiri alıyordu.

Liberty ise, daha farklı bir kitleyi hedefliyor ve Drive to Survive gibi yollarla, sporun popülaritesini artırmayı başarmış durumda. Son yıllarda hem Orta Doğu hem de Amerika'da, çok sayıda F1 yarışı düzenlenmeye başladı.

Artık dünya çapında daha fazla F1 taraftarı olsa da, bazıları, mevcut F1'i "çok yapay" bulmaya başladı.

Ecclestone, Alman basın kuruluşu F1-Insider'a verdiği demeçte, tam olarak bundan şikayetçiydi.

Ecclestone, "Amerika'da popüler olan şey, Avrupa'da o kadar iyi karşılanmıyor ya da tam tersi oluyor."

"Mesela Almanya'da yıldız bir sürücümüz yok. Bunun tek nedeni elbette bu değil. Özellikle Almanları aptal yerine koyamazsınız."

"Formula 1 giderek Amerika pazarına daha uygun hale geliyor, giderek daha fazla Formula Hollywood'a benziyor."

"Burada artık her şey gösteriyle alakalı, spor tarafı ise düşüşte. Bu yıl Las Vegas'taki yarış pastanın üzerindeki krema olacak."

"Oysa bence Almanlar bir spor etkinliği görmek istiyorlar, gösteri değil. Artık gösteri ve spor arasında bir denge yok."

"Günümüzde örneğin pilotlar, orada oturup aynı kelimeleri defalarca tekrarlıyorlar. Takım yöneticileri de öyle. Tüm basın toplantıları birbirinin kopyası."

"Basın sürücüler hakkında konuşmak yerine, esnek ön kanatlar ya da tuhaf zeminler hakkında konuşmayı tercih ediyor."

"Öyleyse nasıl kahramanlarımız olabilir?" dedi.