Ecclestone: "F1, Verstappen'e teşekkür etmeli"

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Max Verstappen, Formula 1'e geldiği günden bu yana pist üstündeki hareketleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Geçen yılki şampiyonluk savaşı oldukça destansıydı ve Hollandalı pilot bu yıl da bazı tekerlek tekerleğe mücadelelerin baş kahramanıydı.

2017'de F1'in başındaki görevini bırakan Bernie Ecclestone, Telegraaf ile yaptığı bir röportajda, F1'in mevcut popülaritesini Verstappen'e borçlu olduğunu iddia etti.

Ecclestone, "Ben ayrıldığımdan beri F1'de çok şey değişti. Ancak pek çok şey de aynı kaldı. Brezilya'da padoka gittiğim vakit pek çok tanıdık yüz gördüm."

"Bana kalırsa Formula 1, Max Verstappen'e teşekkür etmeli. Max gerçek bir yarışçı. Yapması gerekeni yapıyor: Sadece yarışıyor."

"Taraftarlar uzun zamandır böyle birini görmek istiyordu."

"Hollanda onunla gurur duyuyor; Herkes onun arkasında. Zandvoort'a geri dönmemizin tek nedeni de bu. Orada yapılan son iki yarışa gitmedim ama umarım her şey biraz düzelmiştir, aksi takdirde iyi olmazdı."

"Rekorları kıracak mı göreceğiz fakat bu onun sahip olacağı araca bağlı. Red Bull için işler yolunda giderse kazanmaya devam etmemesi hiçbir neden göremiyorum."

"Peki yedi şampiyonluk rekorunu kırar mı? Kim bilir? Umarım öyle olur." dedi.