Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

Formula 1, 2014 yılında yeni turbo hibrit V6 motorlara geçiş yapmıştı. Bu motorlar tarihin en verimli motorları olmalarına rağmen ses anlamında oldukça zayıf kalıyorlar.

Liberty ile FIA, 2026 için yeni bir motor geliştirmek için çalışıyor ve bununla beraber ses konusunda önemli bir ilerleme kaydetmeyi hedefliyorlar.

O tarihe kadar mevcut motorlar kullanılacak fakat mevcut motorların dondurulması için bastıran bir takım var: Red Bull.

F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, hibrit motorlarla devam etmek yerine o tarihe kadar atmosferik motorlara dönüş yapılması gerektiğini düşünüyor.

MotorSport Magazine'e konuşan Ecclestone:

"Bunu söylediğim için başım belaya girecek fakat eski atmosferik motorlara dönülmesini öneriyorum. Gelecekte motorun ne olacağına karar verirken motor satın alma maliyetini düşürecek, o efsane sesi geri getirecek ve beş yıl boyunca onu kullanacağız."