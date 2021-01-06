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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

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Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"
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, Editör

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone gelecek yıl bu sporda, atmosferik motorlara geri dönülmesi gerektiğini düşünüyor.

Formula 1, 2014 yılında yeni turbo hibrit V6 motorlara geçiş yapmıştı. Bu motorlar tarihin en verimli motorları olmalarına rağmen ses anlamında oldukça zayıf kalıyorlar.

Liberty ile FIA, 2026 için yeni bir motor geliştirmek için çalışıyor ve bununla beraber ses konusunda önemli bir ilerleme kaydetmeyi hedefliyorlar.

O tarihe kadar mevcut motorlar kullanılacak fakat mevcut motorların dondurulması için bastıran bir takım var: Red Bull. 

F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, hibrit motorlarla devam etmek yerine o tarihe kadar atmosferik motorlara dönüş yapılması gerektiğini düşünüyor.

MotorSport Magazine'e konuşan Ecclestone:

"Bunu söylediğim için başım belaya girecek fakat eski atmosferik motorlara dönülmesini öneriyorum. Gelecekte motorun ne olacağına karar verirken motor satın alma maliyetini düşürecek, o efsane sesi geri getirecek ve beş yıl boyunca onu kullanacağız."

"Formula 1'in otomotiv endüstrisindeki son trendlere uygun şekilde ilerlemesi gerekmiyor. Herkes Formula 1'in bir eğlence işi olduğunu unutuyor. Eğer izleyiciyi eğlendirmezseniz o iş orada biter."

"Şu anki güç ünitelerinden kurtulmalıyız. Bu motorlara geçiş aptalca bir fikirdi. Tribünlerdeki seyirciler, bu güç ünitelerinin ne kadar verimli olduğu, yakıt tüketiminin ne olduğu ve ne kadar güce sahip olduğu ile ilgilenmiyor. Max Mosley (eski FIA başkanı) bir keresinde motor sesinin önemli olmadığını söylemişti, ama öyle değil. Ses her zaman önemli oldu." dedi.

Ecclestone, gelecekte dünyada sadece elektrikli araçların olacağı konusunda da mevcut tartışmalarda hemfikir gözüküyor:

"Dünyada çok şey değişecek. Gelecekte herkesin elektrikli araçları olacak, politikacılar da bunu görecek, şehre benzinle çalışan bir araçla giremeyeceksiniz. Birkaç yıl içinde otomobil üreticileri benzinli veya dizel motorlu araçları üretmeyi bırakacak."

"Honda bu kararı çoktan verdi. Red Bull'a bakarsanız Honda motorunu korumak istiyorlar. Bu, yalnızca diğer takımların hepsi motorların dondurulması fikrini kabul ederse işe yarar. Aksi takdirde önde olmak için büyük miktarlarda para harcamaya devam etmeleri gerekecek."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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