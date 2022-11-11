Ecclestone, "eski Vettel'i" özlüyor
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in eski halini çok özlediğini söyledi.
2010-2013 yılları arasında art arda 4 kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, eskiden Ecclestone ile oldukça yakın bir ilişkiye sahipti.
RTL'ye konuşan 92 yaşındaki Ecclestone, "O değişti. Onunla ilk tanıştığımda muhtemelen küçük bir çocuktu. Çok utangaç ve çok kibardı. Şimdi ise kendisine sahip olan gerçek bir adama dönüştü. Artık ne yapmak istediğini biliyor."
"Artık farklı bir Sebastian var." dedi.
Ecclestone, Vettel'in dönüşümünün kendisini şaşırttığını kabul etti.
"Onun yönünü ve yaklaşımını değiştirmesine ne sebep oldu bilmiyorum."
"Eskiden her zaman bir fikri vardı ancak insanlara bunlardan bahsetmezdi. Şimdi ise düşüncelerini herkese söylüyor ve insanların onları bilmesine izin veriyor. Herkese, tüm dünyaya yardımcı olmak istiyor."
"Onu birey ve ve yarışçı olarak özlüyorum." dedi.
Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, in the Ferrari garage with Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
İlginç bir şekilde yıllar ilerledikçe Vettel ve Ecclestone ideolojik açıdan birbirlerinden uzaklaşırken, Vettel daha çok Lewis Hamilton'a yaklaştı.
Brezilya'da konuşan Hamilton, Vettel'i emekli olmasının ardından özleyeceğini kabul etti.
Hamilton, "Yarıştığım tüm pilotlar içerisinde Seb, yanımda duran ve benimle diz çöken ilk isimdi."
"O, önem verdiği şeyler için savaşan ilk isimdi. Spor tarihine bakarsak, platformu kullanmak, açık sözlü olmak ve bu riski almak konusunda kendisinin ve benim yaptıklarımı yapan herhangi bir sürücü gördüğüme inanmıyorum." dedi.
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