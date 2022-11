Ecclestone, "eski Vettel'i" özlüyor

2010-2013 yılları arasında art arda 4 kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, eskiden Ecclestone ile oldukça yakın bir ilişkiye sahipti.

RTL'ye konuşan 92 yaşındaki Ecclestone, "O değişti. Onunla ilk tanıştığımda muhtemelen küçük bir çocuktu. Çok utangaç ve çok kibardı. Şimdi ise kendisine sahip olan gerçek bir adama dönüştü. Artık ne yapmak istediğini biliyor."

"Artık farklı bir Sebastian var." dedi.

Ecclestone, Vettel'in dönüşümünün kendisini şaşırttığını kabul etti.

"Onun yönünü ve yaklaşımını değiştirmesine ne sebep oldu bilmiyorum."

"Eskiden her zaman bir fikri vardı ancak insanlara bunlardan bahsetmezdi. Şimdi ise düşüncelerini herkese söylüyor ve insanların onları bilmesine izin veriyor. Herkese, tüm dünyaya yardımcı olmak istiyor."

"Onu birey ve ve yarışçı olarak özlüyorum." dedi.

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, in the Ferrari garage with Sebastian Vettel, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images