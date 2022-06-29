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Formula 1 Haberler

Ecclestone: "Eski Mercedes çalışanının FIA'ya katılması çok tehlikeli"

Eski F1 başkanı Bernie Ecclestone, Shaila-Ann Rao'nun FIA'ya geçici Genel Sekreter olarak katılmasının "tehlikeli" olduğunu düşünüyor.

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Ecclestone: "Eski Mercedes çalışanının FIA'ya katılması çok tehlikeli"
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Rao, bu ayın başlarında Başkan Muhammed Ben Sulayem tarafından FIA'nın geçici Genel Sekreteri olarak atandı.

Rao, 2021 yılının sonuna kadar Mercedes'te Genel Danışman ve CEO Toto Wolff'un Özel Danışmanı olarak çalıştı. Bundan önce ise FIA'nın Hukuk Direktörüydü.

FIA'ya böylesine önemli bir Mercedes figürünün atanması padokta tepki çekti ve Ferrari patronu Mattia Binotto, Scuderia'nın bu hamleden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Woff ise Rao'nun FIA'ya atanmasını övdü ve yönetim, 2021 sezon finalinin ardından altyapısını geliştirmeye ve şeffaf olmaya çalıştığı için bunun iyi bir adım olduğunu söyledi.

Wolff, "FIA, altyapısını ve organizasyonu değiştiriyor. Başkanın kararlar alması gerekiyor ve biz bu kararlara müdahale edemeyiz."

"Bence FIA'nın nerede olmasını istediğine dair bir vizyonu var ve eğer bunun bir parçası da organizasyonun değişimini kapsıyorsa, o zaman buna saygı duymalıyız. Shaila-Ann, bize katılmadan önce FIA'daydı. Ondan önce en büyük spor ajanslarından birinin CEO'suydu ve Shaila-Ann'in bu pozisyonda olmasının olumlu yanı, yönetim ve şeffaflığın onun işi olması. O bir avukat."

"Bence bu, geçmişte her zaman eleştirdiğimiz bir şeydi, işlerin her zaman şeffaf ve net olmadığını eleştiriyorduk. Bu da uygulamaya çalıştığı önemli konulardan biri olacak. Bu, tüm takımlar için iyi bir haber." dedi.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the grid with dignitaries

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, on the grid with dignitaries

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fakat eski F1 başkanı Bernie Ecclestone, bu atamayı "tehlikeli" olarak nitelendirdi ve Mercedes'in, FIA'nın teknik direktifinden sonra Kanada Grand Prix'sine ikinci taban destek kolu monte edilmiş halde gelen tek takım olmasının ardından, Rao'nun FIA'nın planlarından Mercedes'e çoktan bahsetmiş olabileceğini söyledi. 

Ecclestone, "Bu çok tehlikeli."

"Toto, araçların değişmesi gerektiği saçmalığına başladı. Belli ki Rao da onlara yeni direktiften bahsetti. O, iki veya üç yıl boyunca Toto ile çalıştı." dedi.

Spordaki kendi döneminden bahseden Ecclestone, takımlarda sorumlu pozisyonlarda olan isimleri F1 organizasyonuna katamadığını söyledi.

Ecclestone, "Luca di Montezemolo'yu (eski Ferrari başkanı), kendi dönemimde şirketin başkanlığına getirmek istedim."

"Fakat takımlar buna kızdı çünkü o Ferrari'nin adamıydı."

"Bu bir çıkar çatışması olarak değerlendirildi. Bu durumda Rao işini nasıl yapacak?" dedi.

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