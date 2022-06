Ecclestone: "Eski Mercedes çalışanının FIA'ya katılması çok tehlikeli"

Rao, bu ayın başlarında Başkan Muhammed Ben Sulayem tarafından FIA'nın geçici Genel Sekreteri olarak atandı.

Rao, 2021 yılının sonuna kadar Mercedes'te Genel Danışman ve CEO Toto Wolff'un Özel Danışmanı olarak çalıştı. Bundan önce ise FIA'nın Hukuk Direktörüydü.

FIA'ya böylesine önemli bir Mercedes figürünün atanması padokta tepki çekti ve Ferrari patronu Mattia Binotto, Scuderia'nın bu hamleden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Woff ise Rao'nun FIA'ya atanmasını övdü ve yönetim, 2021 sezon finalinin ardından altyapısını geliştirmeye ve şeffaf olmaya çalıştığı için bunun iyi bir adım olduğunu söyledi.

Wolff, "FIA, altyapısını ve organizasyonu değiştiriyor. Başkanın kararlar alması gerekiyor ve biz bu kararlara müdahale edemeyiz."

"Bence FIA'nın nerede olmasını istediğine dair bir vizyonu var ve eğer bunun bir parçası da organizasyonun değişimini kapsıyorsa, o zaman buna saygı duymalıyız. Shaila-Ann, bize katılmadan önce FIA'daydı. Ondan önce en büyük spor ajanslarından birinin CEO'suydu ve Shaila-Ann'in bu pozisyonda olmasının olumlu yanı, yönetim ve şeffaflığın onun işi olması. O bir avukat."

"Bence bu, geçmişte her zaman eleştirdiğimiz bir şeydi, işlerin her zaman şeffaf ve net olmadığını eleştiriyorduk. Bu da uygulamaya çalıştığı önemli konulardan biri olacak. Bu, tüm takımlar için iyi bir haber." dedi.

