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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Durumun nasıl gelişeceğini bilmeden nasıl yarış planlayacaklar?"

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Ecclestone: "Durumun nasıl gelişeceğini bilmeden nasıl yarış planlayacaklar?"
Ekleyen:
, Editör
10 Nis 2020 08:39

Bernie Ecclestone, Formula 1 yönetiminin 2020 sezonunu gerçekleştirmeye çalışmak yerine 2021'e odaklanması gerektiğini söyledi.

Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, koronavirüsle ilgili mevcut şartlar nedeniyle 2020 sezonunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor.

"Brezilya'daki durum Avrupa'ya kıyasla daha iyi. Son zamanlarda virüs korkusu burada da arttı ve çeşitli önlemler alındı. Gün çerisinde yapmam gereken çok şey var. İş asla bitmiyor. Ayrıca eşim iyi. Hamilelik konusunda çok fazla konuşma vardı ve artık onu yalnız bırakmalıyız."

"Formula 1'de son gelişmeleri takip ettim, ama bunu yapmak kolaydı çünkü hiçbir şey olmadı!"

"Ben başta olsaydım sezonu iptal ederdim. Kimse durumun nasıl gelişeceğini bilmiyorsa o zaman nasıl yarış yapmayı düşünebilirsiniz ki? Dünyada bu virüs hakkında açıklamalar yapılıyor ama kimsenin bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Çok az şey biliyoruz."

"Herkese 2020'yi bırakmalarını 2021'e odaklanmalarını söylerdim Gelecek yılın Mart ayını tercih ederim çünkü şimdi mümkün değil. Yarış organizatörlerinin çoğu beni arıyor, çok fazla problem yaşıyorlar, bilet satıp satamayacaklarını bile bilmiyorlar. Ayrıca tüm bu kısıtlamalarla yeterli sayıda yarışı nasıl yapacaklar?"

"Takımlar bu yıl, 2019 ödemelerini alacaklar ve bu sayede hasarı en aza indirmek için çalışacaklar. Ama sonra takımlar giderek daha fazla soru sormaya başlıyor, bu aslında 30 yıl öncesinden farklı bir durum değil. Onlara bir rakam verirsiniz ve hep daha fazlasını isterler. Asla harcadıklarını söyledikleri şeyleri harcamıyorlar."

Ecclestone Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton hakkında da konuştu.

"Sebastian neden devam etmesin ki? Bence iki ya da üç yıl daha yarışabilir. Ama bu ona bağlı. Elde ettiği sonuçlar ve arzusu önemli. Bana göre Seb, Ferrari'de bile devam edebilir."

"Lewis-Ferrari, F1 için harika bir ikili olur. Ama Lewis bundan hoşlanmaz, olduğu yerde mutlu. Bu onun ortamı ve maksimumu çıkarıyor. Değiklik yapmak hiç kolay değil. Şu anda arkasında her türlü destek var."

"Max Verstappen de çok üst düzey bir pilot ve aynı zamanda çok eğlenceli. Takım yöneticisi olsam hemen onu alırdım."

Son olarak, "F1'le ilgili güzel anıları saklamayı tercih ediyorum. Enzo Ferrari ve Colin Chapman'la toplantılar yaptım, onlar olağanüstü adamlardı. Ferrari ile çok fazla tartışmaya girdik ama her zaman bir anlayış vardı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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