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Ecclestone'un 'dolandırıcılık' davasının ön duruşması gerçekleşti

Eski F1 patronu Bernie Ecclestone, İngiliz vergi makamlarından 400 milyon dolar sakladığı iddialarını reddetti.

Zeynep Taş
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Ecclestone'un 'dolandırıcılık' davasının ön duruşması gerçekleşti

92 yaşındaki Ecclestone, F1 CEO'su olarak görev yapmış, 2016 sonunda serinin Liberty Media tarafından satın alınmasıyla istifa etmişti. 

Birleşik Krallık vergi makamları Majestelerinin Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), Ecclestone'un Singapur'daki bir vakıf fonunda 400 milyon dolardan daha fazla bir parayı tuttuğunu beyan etmediğini iddia etti.

Haziran 2013 ve Ekim 2016 tarihleri arasında yanlış beyan sebebiyle dolandırıcılıktan suçlanan Ecclestone'un henüz bir savunma yapmamış olmasına rağmen suçsuz olduğunu iddia etmesi bekleniyor.

Londra'daki Southwark Crown Court'ta yapılan ön duruşmaya eşi Fabiana da katılırken, duruşma Yargıç Bryan tarafından yönetildi.

Asıl duruşmanın tarihi 16 Kasım 2023 olarak belirlendi ve bir sonraki duruşma Haziran 2023'te yapılacak. Ecclestone, kefaletle serbest bırakıldı.

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