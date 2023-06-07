Ecclestone, dolandırıcılık suçlaması kapsamında ilk duruşmasına çıktı, suçlamaları reddetti
Eski Formula 1 CEO'su Bernie Ecclestone, dolandırıcılık suçlaması kapsamında ilk duruşmasına çıktı ve suçlamaları reddetti.
İngiltere Gelir ve Gümrük Bakanlığı [HMRC] tarafından yürütülen bir soruşturmanın parçası olan Ecclestone, Londra Southwark Crown Mahkemesi'nde yargılanmakta.
Ecclestone'un suçlanmasının sebebi, denizaşırı mal varlıklarını beyan ederken yalan söylemesi ve 400 milyon sterlinlik bir banka hesabını beyanın dışında bırakması.
Geçtiğimiz günlerde ilk duruşmasına çıkan Ecclestone, Temmuz 2013-Ekim 2016 tarihleri arasında herhangi bir suça karışmadığını bildirdi.
İngiliz savcıları, Ecclestone'un "dürüst olmayan bir şekilde kazanç elde etmek, başkasını zarara uğratmak ya da başkasını zarar riskine maruz bırakmak niyetiyle HMRC yetkililerine gerçek dışı ya da yanıltıcı bir beyanda bulunduğunu" iddia ediyor.
İddianame kapsamında geçen yıl Temmuz ayında yargı sürecini başlatan başsavcı Andrew Penhale, "Mahkememiz HMRC'den gelen bir kanıt dosyasını inceledi ve Bernard Ecclestone'a, HMRC'ye 400 milyon sterlin değerinde olduğuna inanılan denizaşırı varlıkların varlığını beyan etmemesi nedeniyle yanlış beyan yoluyla dolandırıcılık suçlaması yöneltilmesine izin verdi." ifadelerini kullanmıştı.
Formula 1 tarihinin en önemli figürlerinden Ecclestone, sporun ticari haklarını 2017 sezonunda Liberty Media'ya satmadan önce 40 yılı aşkın bir süre başkanlık görevinde yer aldı.
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