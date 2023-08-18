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Ecclestone "Crashgate" ile ilgili açıklamasını hatırlamadığını iddia ediyor

92 yaşındaki Bernie Ecclestone, 2008 Crashgate olayıyla ilgili kendisine atfedilen bazı açıklamaları hatırlamadığını söyledi.

Ekleyen:
Bernie Ecclestone

"Crashgate" olarak adlandırılan olayda Nelson Piquet Jr, kasıtlı olarak kaza yapmış ve bunun sonucunda Fernando Alonso pite gelerek avantaj elde etmiş, bu sayede de galibiyete ulaşmıştı.

Piquet'nin kazasından önce Felipe Massa yarışı lider götürüyordu, ancak pit stopta yapılan hatanın da etkisiyle puan barajının dışına düştü.

Eski F1 patronu Bernie Ecclestone, bu yılın başların 2008 Singapur GP'sindeki tartışmalı 'crashgate' olayıyla ilgili önceden bilgiye sahip olduklarını öne sürmüştü.

Ecclestone şunları söylemişti: "Konuyu araştırmak için yeterli bilgiye zamanında sahiptik. Bu koşullar altında Singapur'daki yarışı iptal etmemiz gerekirdi."

"Şampiyona sıralaması için böyle bir şeyin asla olmaması lazımdı."

Cuma günü Reuters, Ecclestone ile iletişime geçti fakat Ecclestone, söylediği şeyleri tam olarak hatırlamadığını dile getirdi.

Ecclestone, "Dürüst olmak gerekirse bunların hiçbirini hatırlamıyorum."

"Röportajı verdiğimi kesinlikle hatırlamıyorum." dedi.

Ecclestone, ne Massa'nın ne de Brezilyalı pilotun avukatlarının ne söylemiş olabileceğini sormak için kendisine başvurmadığını da sözlerine ekledi.

Massa, 2008 şampiyonluğunu Lewis Hamilton'a bir puan farkla kaybetmişti.

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Hamilton: "Dominasyonlar F1 için iyi değil"

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