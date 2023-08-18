Ecclestone "Crashgate" ile ilgili açıklamasını hatırlamadığını iddia ediyor
92 yaşındaki Bernie Ecclestone, 2008 Crashgate olayıyla ilgili kendisine atfedilen bazı açıklamaları hatırlamadığını söyledi.
"Crashgate" olarak adlandırılan olayda Nelson Piquet Jr, kasıtlı olarak kaza yapmış ve bunun sonucunda Fernando Alonso pite gelerek avantaj elde etmiş, bu sayede de galibiyete ulaşmıştı.
Piquet'nin kazasından önce Felipe Massa yarışı lider götürüyordu, ancak pit stopta yapılan hatanın da etkisiyle puan barajının dışına düştü.
Eski F1 patronu Bernie Ecclestone, bu yılın başların 2008 Singapur GP'sindeki tartışmalı 'crashgate' olayıyla ilgili önceden bilgiye sahip olduklarını öne sürmüştü.
Ecclestone şunları söylemişti: "Konuyu araştırmak için yeterli bilgiye zamanında sahiptik. Bu koşullar altında Singapur'daki yarışı iptal etmemiz gerekirdi."
"Şampiyona sıralaması için böyle bir şeyin asla olmaması lazımdı."
Cuma günü Reuters, Ecclestone ile iletişime geçti fakat Ecclestone, söylediği şeyleri tam olarak hatırlamadığını dile getirdi.
Ecclestone, "Dürüst olmak gerekirse bunların hiçbirini hatırlamıyorum."
"Röportajı verdiğimi kesinlikle hatırlamıyorum." dedi.
Ecclestone, ne Massa'nın ne de Brezilyalı pilotun avukatlarının ne söylemiş olabileceğini sormak için kendisine başvurmadığını da sözlerine ekledi.
Massa, 2008 şampiyonluğunu Lewis Hamilton'a bir puan farkla kaybetmişti.
Son Haberler
Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"
Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor" Krack: "Stroll, rekabetçi olduğunda Alonso ile aynı seviyeye çıkıyor"
2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!
2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci! 2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!
Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"
Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor" Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"
Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"
Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı" Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar