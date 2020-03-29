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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, Coronavirüs'ten korkmuyor

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Ecclestone, Coronavirüs'ten korkmuyor
Ekleyen:
, Editör
29 Mar 2020 08:00

Eski Formula 1 CEO'su Bernie Ecclestone, Coronavirüs'le ilgili herhangi bir korkusu olmadığını söyledi.

Son dönemde sık sık yaptığı röportajlarla gündeme gelen Bernie Ecclestone, Brezilya'daki kahve çiftliğinde kendisini tecrit etmiş durumda. Buradan da Formula 1 dünyasında yaşanan olaylar hakkında kendisine gelen soruları yanıtlıyor.

Ancak Ecclestone burada yer almaktan memnun olduğunu, acil durumda uçmaya hazır bir helikopterinin bulunduğunu ve virüsten korkmadığını dile getirdi.

Çiftliğinin bulunduğu alan, Brezilya hükümeti tarafından getirilen koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek için alınan önlemler nedeniyle şimdi São Paulo eyaletinin geri kalanından kesilmiş durumda. Ancak acil durumlarda, Ecclestone'un her zaman uçmaya hazır bir helikopteri var.

Autobild'e konuşan 83 yaşındaki Ecclestone, “Çiftlikte uzun süre sıkışıp kalmamız sorun değil, burada her zaman yapılacak bir şey var. Tavukların davranışları konusunda hiç bu kadar bilgi edinmemiştim."

“Daha önceden, arkadaşlarım bana geldiğinde, sabahları hep kahvaltı için onları yumurta toplamaya gönderiyordum, şimdi her şeyi kendiniz yapmalısınız."

"Bu nedenle, benim için problemler sadece lüks şeyler. Coronavirüs hakkında korkacak hiçbir şeyim yok. Sadece yerel yönetimin, yoksulluk seviyelerinin son derece yüksek olduğu bu büyük ülkede Coronavirüs'ün yayılmasını engellemek için iyi şekilde hareket ettiği yönünde herhangi bir hissim yok."

"Şimdi bolca TV izliyorum ve politikacıların bu kriz durumunda hemfikir olmamaları beni şaşırtıyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir örneği ele alın, Trump bir tür düzen oluşturuyor, ancak New York'ta görevli insanlar kendi yollarıyla hareket ediyorlar. Bu, insanlarda güvensizliğe neden oluyor, belirsizlik oluşuyor

"Öte yandan, Almanya'da farklı partileri temsil eden politikacıların davranışları cesaret verici ve zaten öyle olmalı. Zor zamanlarda, bu tür insanlara ihtiyaç var. Bu yüzden Almanya bu konuda son derece şanslı."

"Olayların gidişatını etkileyemiyorsanız, koşullara uygun hareket etmeli ve mümkün olan en kısa sürede doğru yolu bulmaya çalışmalısınız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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