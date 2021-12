Ecclestone, Briatore'nın Ferrari için "ideal bir patron" olduğunu düşünüyor

Ferrari son pilotlar şampiyonluğunu 2007 yılında aldı ve o günden bu yana birkaç kez yaklaşsa da, hiç şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Takım son yıllarda inişler ve çıkışlar yaşadı ancak bir türlü son adımı atmayı başaramadı. Şimdi 2022 için yine şampiyonluk hedefleri var ve durumun nasıl ilerleyeceği merak konusu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Bernie Ecclestone, Ferrari hakkında açıklamalarda bulundu.

Ecclestone, Ferrari'nin tamamen İtalyan isimlerden oluşmasının yarardan çok zarar getirdiğini belirtirken, aynı zamanda otoriter bir patrona ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bunun için de Flavio Briatore'yi önerdi.

Ecclestone, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Ferrari'nin bende her zaman ayrı bir yeri oldu: Ben büyük bir Ferrari destekçisiyim."

“Fakat bence gerçekten iyi performans gösterdikleri zamanlar, tüm Ferrari'nin ve ekibin yalnızca İtalyanlar tarafından yönetilmedikleri zamanlardı."

“Çünkü diğer türlü herkes ne yaptığını bildiğini düşünüyor ve neyin, nasıl yapılması gerektiğine dair tüm kararları vermek istiyor."

"Baktığınızda, başarılı oldukları dönemlerde, takımdaki insanların çoğunun İtalyan olmadığını görüyorsunuz."

"İtalyanlar'a karşı yanlış bir düşüncem ya da ön yargım yok. Sadece hepsi bir araya gelince, her biri sorumlu olmak istiyor, ki bu olması gereken şey değil."

“Her şeyden sorumlu olan ve başkalarından etkilenmeyen sadece bir kişiye ihtiyacınız var ve bu, hiç de kolay değil."

"Mevcut takım patronu [Mattia Binotto] için orada olmak kolay değil." dedi.

Ecclestone, takım patronluğu için ideal ismin 2005 - 2006 yıllarında Renault ile şampiyon olan Flavio Briatore olduğunu söyledi.

"Flavio harika olurdu çünkü Flavio, diğer takımlardan doğru insanları çalardı ve nereli olduklarını ya da herhangi bir şeyi umursamazdı."

"Ayrıca iyi olmayan insanlar da giderdi. Yani Ferrari onu birkaç yıllığına alabilirdi."

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, in the Ferrari garage with Sebastian Vettel, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images