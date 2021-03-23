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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"

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, Editör

Eski Formula 1 yöneticisi Bernie Ecclestone, Black Lives Matter hareketinin Lewis Hamilton’ı parası için kullandığını ve yönetimde kalsaydı sürücülerin diz çökmelerine ve yarışlardan önce ırkçılık karşıtı tişörtler giymelerine izin vermeyeceğini söyledi.

Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"

2021 F1 sezonunun öncesinde birçok konuya değinen bir röportaj gerçekleştiren Ecclestone, sporun politikleşmesine karşı olduğunu belirtti.

90 yaşındaki yönetici Formula 1’in ırkçı olmadığı konusunda ısrar ederken, Lewis Hamilton’un Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) hareketi tarafından ‘kullanıldığını’ da belirtti.

Telegraph’a konuşan Ecclestone şunları söyledi: “Babasına Lewis’in dikkatli olması gerektiğini söyledim. Çünkü Black Lives Matter’ı destekleyen insanlar tarafından kullanılıyor ve bu insanlar bu hareket için çok fazla para alıyorlar. Ama kimse bu paranın nereye gittiğini bilmiyor.”

“Eğer yönetimde kalsaydım kimsenin podyumda ırkçılık karşıtı tişörtler giymeyeceğinden emin olabilirsiniz.”

“Yarışlardan önce diz çökme işi de kesinlikle olmazdı.”

Formula 1 patronları halihazırda, yeni sezonda sporun yarışlar öncesinde bir düşünme anı düzenleyeceğini açıkladı.

Geçen yılki grand prix’lerden önce 7 kez dünya şampiyonu Hamilton ve griddeki diğer birçok pilot, ırkçılığa karşı yapılan mücadeleyi desteklediklerini belirtmek adına diz çökmüştü.

Fakat bu hareket sürücüler arasında fikir birliğiyle karşılanmadı ve aralarında Red Bull’dan Max Verstappen ve Ferrari’den Charles Leclerc de olmak üzere sürücülerin bir kısmı ayakta durmayı tercih etti.

F1 hakkında Ecclestone şunu söyledi: “Yanlış sebeplerle, politik sebeplerle olay yaratıyorlar.”

Ecclestone ve Hamilton geçtiğimiz sene sporun dahiliyet ve ırksal eşitliği artırması konusunda halka açık bir tartışmada bulundular.

36 yaşındaki sürücüsü geçmişte, sporda herhangi bir ayrımcılık olmadığını söyleyen Ecclestone’un, “cahil ve bilgisiz" olduğunu ifade etmişti.

Ecclestone ise cevap olarak Hamilton’un kendi görüşünü “yanlış anladığını”, fakat daha çok fırsata ihtiyaç olduğunu konusunda “kendi fikrine sahip olabileceğini” söylemişti.

BBC’nin 2020 Spor Kişiliği Ödülü’nü kazanan Hamilton, konuşmasında, Black Lives Matter hareketinin kendi üstünde yarattığı etkiyi ön plana çıkardı.

Hamilton, Aralık ayındaki konuşmasında şunları söyledi: “Bu sene, yarışların sonunu getirebilmek için ekstra bir motivasyonum vardı.”

“Bu geçmişte sahip olduğum motivasyonlardan farklıydı. Öncelikle o yarışların sonuna gelerek, Black Lives Matter için platformumu kullanabilmem ve ışığı olabildiğince parlak yakmam içindi.”

Mercedes, Hamilton’ın motor sporlarında azınlıkların dahiliyetini artırma yönündeki çalışmalarını desteklemeye devam ediyor.

Geçen sene her 2 şampiyonluğu da kazanan takım, önümüzdeki hafta sonu Bahreyn GP’siyle başlayacak 2021 sezonunda da, Black Lives Matter hareketinden ilham alan siyah renk düzeniyle yarışmaya devam edecek.

Amnesty International’ın, ülkenin insan hakları konusundaki tutumu hakkında yaptığı eleştirilere rağmen Ecclestone, ayrıca, Suudi Arabistan’ın Formula 1 takvimine girmesinden “çok memnun” olduğunu da ifade etti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Bernie Ecclestone , Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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