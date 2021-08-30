Ecclestone: "Biz bundan çok daha kötü havalarda yarış düzenledik"

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Belçika Grand Prix'si, tarihin en kısa Formula 1 yarışı olarak rekorlar kitabına girdi.

Yarış yağmur nedeniyle uzun süre başlayamadı ve sadece güvenlik aracı ardında atılan iki turun ardından durduruldu. Yarış bir daha da başlamadı.

Pilotlar görüşün çok kötü olduğunu ve sprey nedeniyle öndeki aracı göremediklerini belirttiler. Bundan ötürü de FIA, yarışı devam ettirmeme kararı aldı.

Ancak F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, böyle bir karar almaktansa yarışın gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ecclestone bu kararı sürücülere bırakmanın en mantıklı seçim olacağını düşünüyor.

Daily Mail'e konuşan Ecclestone, "Yarışın başlaması gereken saat 16:00'da, 17:00 veya 17:30'da tekrar deneyeceğimizi söylerdim. Bu süre zarfında koşullar düzelmiş gibi görünmüyordu. Fakat ne olursa olsun o zaman her halükarda başlatırdım."

"Pilotlardan bazıları yarışmak istiyorsa, harika, yarışmak istemiyorlarsa da harika. Kimse kimsenin kafasına silah dayanmıyor. Bu, onlara bağlı olan bir şey. Eğer gridin arka kısmında olsaydım, aldığım bu riske değmeyeceğine karar verebilirdim çünkü orası çok tehlikeliydi."

"Fakat takım ve kendim için puan almak istiyor olsaydım, o zaman piste çıkmayı düşünürdüm. İnsanlar kendi kararlarını kendileri veriyorlar ve orası Afganistan değil."

"Biz bundan daha kötü şartlarda yarış düzenledik ve iptal etmedik." dedi.

Hamilton'ın yarışı iki tur sonra iptal edilmesi kararını "ticari" olarak yorumlaması sorulduğunda Ecclestone, "Lewis'e katılıyorum. Her zaman olmasa bile bu konuda haklıydı." dedi.