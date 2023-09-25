Ecclestone: "Benim için Verstappen, Hamilton'dan daha üstte"
Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, Max Verstappen'in şimdiden serinin tarihindeki en iyi pilotu olarak kendini kanıtladığına inanıyor.
İstatistiksel olarak Lewis Hamilton en çok yarış galibiyeti, podyum ve pole pozisyonu rekorlarıyla Formula 1'in zirvesinde yer alırken, son zamanlarda sporu Verstappen domine ediyor.
Verstappen, 2023'te üst üste 10 ve Red Bull üste üste 15 yarışlık bir galibiyet serisi yakalamıştı ki, bu seri Singapur GP'de Carlos Sainz tarafından bozuldu. Ancak Verstappen, Japonya'da formuna geri döndü.
Bu konuda konuşan Ecclestone, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Max gelmiş geçmiş en iyi pilot, buna hiç şüphe yok."
"Eskiden Alain Prost derdim, şimdi Max diyorum. O gerçekten en iyisi. Araçtan makimum verimi alma konusunda en parlak kişi. Her zaman doğrudan programa odaklanıyor, benim listemde Lewis Hamilton'ın üstünde yer alıyor." dedi.
Ecclestone, Verstappen'i biraz daha 'bizden biri' gibi hissettiğine de değindi.
Sözlerine şöyle devam etti: "Lewis'in süper zeki ve süper yetenekli olduğu açık."
"Lewis insanları anlıyor ve onlardan en iyi verimi alıyor, Max ise araçtan en iyi verimi alıyor. O Max'ten çok farklı. Lewis yarışmayı bıraktığında farklı bir dünyaya girebilir - eğlence ya da her neyse - ama Max'in gidebileceği yol bu olmayacaktır."
"Max'in bizden biri olduğunu söyleyebilirim. Bence gridde kimse Lewis gibi değil, o her zaman diğerlerinden daha farklıydı. Babasının desteğine sahipti."
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