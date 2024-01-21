Ecclestone: "Ben Sulayem'in 'kötü şöhreti' anlaşılmamaktan kaynaklanıyor"
F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'i savunarak 'kötü şöhretini' hak etmediğini iddia etti.
Ben Sulayem Aralık 2021'de eski Ferrari takım patronu Jean Todt'un yerine geçtiğinden beri tartışmalı bir figür haline geldi. Ayrıca 62 yaşındaki başkan, selefiyle federasyonun mali durumu konusunda kamuoyu önünde bir tartışmaya karıştı.
Başkan aynı zamanda geçen yıl cinsiyetçilik iddialarının da merkezindeydi ve geçen ay Mercedes'in takım patronu Toto Wolff ve eşi Susie ile ilgili tartışmalar da FIA'yı kötü etkiledi.
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar, Steve Nielsen ve Tim Goss'un art arda FIA'dan ayrılmasıyla F1'in yönetim organında her şeyin yolunda gitmediğine dair şüpheleri daha da belirginleştirdi.
Kırk yıl boyunca FIA başkanı Max Mosley ile birlikte çalışarak F1'in büyümesini yöneten ve 2017'de Liberty Media'nın devralmasının ardından CEO'luk görevinden ayrılan Ecclestone da tartışmalara yabancı değil.
Alman yayın kuruluşu BILD'e konuşan Ecclestone, işe Ben Sulayem'den farklı yaklaşacağını kabul etti ancak FIA başkanının iyi niyetli olduğunu ve F1'in nasıl işlediğini zor yoldan öğrendiğini savundu.
Ecclestone, "O işleri benim yapacağımdan farklı yapıyor."
"Ama benim gözümde o, spor için en iyisini yapmaya çalışan açık sözlü bir adam. Kötü şöhreti insanların onu anlamamasından kaynaklanıyor." dedi.
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