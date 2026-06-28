Ecclestone: "Ben Sulayem her şeyi adil bir hale getirmeye çalışıyor"

2021 yılında Jean Todt'un yerine FIA Başkanlığı'na seçilen Mohammed Ben Sulayem, 2025'te yeniden dört yıllık bir dönem için seçilerek görevine devam etmişti. Görev süresi boyunca bazı kararları nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalsa da, FIA'ya bağlı üye kulüplerin desteğini büyük ölçüde korumayı sürdürüyor.

F1'in eski CEO’su Bernie Ecclestone ise Ben Sulayem'in performansına ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Liberty Media'nın 2017 sezonu öncesinde Formula 1'i devralmasıyla görevini bırakan Ecclestone, mevcut FIA Başkanı için 'haksız yere eleştirildiğini' savundu.

Ecclestone, "Yanlış yaptığı bir şey bulmaya çalışıyorum ama bu pek kolay değil."

"Bence her şeyi daha adil ve biraz daha güncel hale getirmeye çalışıyor. Tabii ki bu işlerde %100 doğru olmak her zaman mümkün değil." dedi.

Bernie Ecclestone and Mohammed ben Sulayem, FIA President in the Paddock Fotoğraf: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Avusturya GP öncesinde FIA, son 10 yılın en güçlü finansal sonuçlarını açıkladı. 2025 mali yılında 6.7 milyon euro işletme kârı elde edilirken, bu rakam bir önceki yıla göre %43 artış anlamına geldi.

2021 mali yılında ise FIA 24 milyon euro işletme zararı açıklamıştı. Toplam gelir ise 191.7 milyon euroya çıkarak 2021'e göre %75 artış gösterdi.

Ecclestone, bu dönüşümde Ben Sulayem’in rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu zor bir iş çünkü kendisi sıfırdan başlamadı, devraldığı bir sistemi yönetti."

"Liberty gibi değildi; seçilerek geldi ve neyle karşılaşacağını tam olarak bilmiyordu."

"Göreve geldiğinden beri neyin yapılması gerektiğini öğreniyor ve bence finansal olarak harika bir iş çıkardı."

"FIA'yı olması gereken noktaya getiriyor. Eğer para kazanıyorlarsa bunda yanlış bir şey yok. İşin içinde finansal bir çıkarı yok. Bu sporu mümkün olan en iyi şekilde yönetmek için orada."

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