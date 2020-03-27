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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Ben olsaydım, 2020 F1 sezonunu tamamen iptal ederdim"

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Ecclestone: "Ben olsaydım, 2020 F1 sezonunu tamamen iptal ederdim"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
27 Mar 2020 18:30

Bernie Ecclestone, Formula 1'in yönetimi kendisinde olsaydı, bu sene ertelenen ya da iptal edilen yarışları yeniden takvime yerleştirmeye çalışmak yerine tüm sezonu komple iptal edeceğini söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada birçok büyük organizasyon iptal edilirken F1 de payına düşeni alıyor. Sezonun ilk yarışı Avustralya'nın iptal edilmesiyle birlikte takip eden birçok yarış iptal edildi ya da ileride bir tarihe ertelendi. Sezon şu an itibariyle en erken 14 Haziran'daki Kanada GP'de başlayabilecek gibi görünüyor.

F1 CEO'su Chasey Carey, yaşanan iptallere ve ertelemelere rağmen 18 yarışlık bir takvim olabileceği konusunda umutlu olduklarını söylemişti.

Ecclestone, kendisi olsaydı güvenlik gerekçesiyle tüm sezonu kapatacağını söyledi.

Reuters'a konuşan Ecclestone, "Bugün ben olsaydım ne yapardım? Şunu söylemem gerek ki, ben olsaydım bu sene hiç yarış yapmamayı konuşuyor olurduk."

"Herkesin güvenliği için yapabileceğiniz tek şey bu. Böylece kimse hiç gerçekleşmeyecek şeyler için aptalca planlar yapmazdı." dedi.

Ecclestone, durumun dramatik göründüğünü ancak Euro 2020 ve Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonların da bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Ecclestone, "Talihsiz bir olay ancak durum böyle." dedi.

Carey'nin 15 ila 18 yarış arasındaki takvim önerisi için ise Ecclestone, "Bunu başarırlarsa gerçekten çok şaşıracağım."

"Umarım başarırlar. Gerçekten bunu başarmalarını umuyorum. Gelecek yılın başında 3-4 yarış yapıp, bu seneye dahil edebilirler."

"Ancak sorun şu ki, takımların gidebilecekleri ve organizatörlerin isteyecekleri yerlerde bunları yapmak zorunda olacaklar." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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