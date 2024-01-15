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Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"

Bernie Ecclestone, Haas'tan ayrılan Günther Steiner'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Bernie Ecclestone on the grid before the race

Yeni sezon ve yeni araçların tanıtılmasından önce Formula 1 dünyası neredeyse sadece Haas ve Gunther Steiner'la ilgili geçen hafta resmileşen ayrılığı konuşuyor.

Takımın sahibi Gene Haas, takımının elde ettiği sonuçları tatmin edici bulmadı ve takımın daha iyisini yapabilmesi amacıyla takım patronluğu görevine  Ayao Komatsu'yu getirdi.

F1-Insider, bu ayrılık sonrası bazı isimlerle iletişime geçti ve Steiner'ın ayrılığını konuştu.

Örneğin Ralf Schumacher, takımın son yıllardaki sportif düşüşünü İtalyan menajere bağlayarak 'balık baştan kokar' gözleminde bulundu.

F1'in eski patronu Bernie Ecclestone da aynı şekilde acımasızdı.

Ecclestone, "Amerika'daki bir dizi sayesinde yıldız olan, bu kadar başarısız bir takım patronu daha önce hiç olmamıştı."

"Benim dönemimde sadece performansın önemliydi ve böyle bir şey asla olmadı." dedi.

Franz Tost ise daha yumuşak davrandı: "Gunther ile hem kişisel hem de profesyonel olarak her zaman çok iyi anlaştım."

"Fakat Formula 1'deki baskı çok acımasız. Sezon ortasında araç gelişimi işe yaramazsa, insanlar suçlayacak birini ararlar."

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