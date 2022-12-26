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Formula 1 Haberler

Ecclestone: "Andretti adı, Formula 1'e fayda getirir"

Formula 1'in eski CEO'su Bernie Ecclestone'a göre Andretti'nin bir takım olarak Formula 1'e gelişi, tüm taraflara fayda sağlayabilir.

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Ecclestone: "Andretti adı, Formula 1'e fayda getirir"
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Mario Andretti'nin oğlu Michael Andretti, kendi Formula 1 takımını kurarak spora giriş yapmayı hedefliyor.

Halihazırda gerekli başvuruları yapan Andretti, henüz onay almasa da 2024'te spora girecekmiş şekilde hazırlanıyor.

Andretti adı, Formula 1'e hiç de yabancı değil, aksine F1 tarihinde iz bırakan soyadlardan birisi. Mario, 1978 yılında Lotus ile dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı ve adını şampiyon olmuş isimler arasına yazdırdı. Oğlu Michael aynı başarıyı gösteremese de önemli takımlar için yarıştı.

Michael F1'de başarılı olamasa da, bir bütün olarak motor sporlarında çok şey başardı. Şimdi Andretti Autosport ekibi IndyCar, Formula E, Extreme E ve daha pek çok seride yer alıyor.

Bernie Ecclestone, tam olarak bundan ötürü Andretti'nin Formula 1'e fayda sağlayacağı görüşünde ancak diğer takımların "kendi çıkarları için" böyle bir anlaşmaya sıcak bakmasını beklemiyor.

Şimdilerde 92 yaşında olan Ecclestone, "Andretti soyadı şampiyonaya büyük fayda getirir çünkü F1, Amerika'da giderek daha popüler hale geliyor."

"Fakat birçok Formula 1 takımı, 1 milyar dolarlık ödül pastasını başka bir takımla paylaşmak zorunda kalacaklarından korkuyor."

"Oysa Concorde Anlaşması'nda, ödüllerin sadece ilk on takım arasında dağıtılacağı ve ilk iki yıl boyunca yeni gelenlerin zaten hiçbir şey alamayacağı, dolayısıyla kimse için hiçbir şeyin değişmeyeceği garanti ediliyor."

"Öyleyse sorun nedir?" dedi.

Andretti tarafına bakılırsa henüz onlar da sorunun ne olduğunu ve yeni bir Formula 1 takımı kurmalarına neden izin verilmediğini anlayabilmiş değiller.

Ancak Michael Andretti'nin kısa süre önce belirttiği üzere pes etmiyorlar.

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