Ecclestone 89 yaşında baba oldu!

Fabiana Flosi ile evli olan Bernie Ecclestone'un 89 yaşında yeniden baba olacağı açıklanmıştı ve bu açıklama, tüm dünyayı şaşırtmıştı.

Ecclestone'un önceki evliliklerinden üç kızı vardı; 65 yaşındaki Deborah, 35 yaşındaki Tamara ve 31 yaşındaki Petra.

Bugün yapılan açıklamada Ecclestone'un bugün 12:05'te dördüncü kez baba olduğu duyuruldu.

Ecclestone'un bu kez bir oğlu oldu.

89 yaşında baba olan Ecclestone, “Ace adında bir oğlumuz oldu. Çok mutluyum!" dedi.

Doğum İsviçre'de gerçekleşti.

Ecclestone, geçtiğimiz günlerde Evening Standart'a verdiği demeçte şöyle dedi: “Her şey oldukça heyecan verici. Biz bunu dört ya da beş yıldır gerçekleştirmek istiyorduk"

"Sanırım küçük olana kızlardan çok daha fazla dikkat edeceğim."

“O dönem tamamen iş hayatıma yoğunlaşmıştım. Çocuklar tüm bu fikir için çok heyecanlı."

Ecclestone, Avusturya'daki yarışa gitmeyeceğini çünkü eşinin doğumunun o tarihlere denk geldiğini belirtmişti.

“Avusturya Grand Prix'si, eşimin doğum yapacağı günlere denk geliyor. Bu olmasaydı, muhtemelen eğlenmek için Spielberg'de olurdum."