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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, 89 yaşında baba olacağı için mutlu

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Ecclestone, 89 yaşında baba olacağı için mutlu
Ekleyen:
, Editör
3 Nis 2020 18:59

Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olmakla 29 yaşında baba olmak arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacağını açıkladı ve şu anda zaten üç kızı bulunuyor; 65 yaşındaki Deborah, 35 yaşındaki Tamara ve 31 yaşındaki Petra.

Ecclestone&Fabiana çiftinin bebekleri, Ecclestone'ın torunlarından daha ufak olacak.

Ancak Ecclestone ortada hiçbir sorun olmadığını ve neden bu kadar yaygara koptuğunu anlayamadığını dile getirdi.

Ecclestone, "89 ile 29 yaşlarında baba olmak arasında hiçbir fark görmüyorum. Hangi yaşta olursanız olun aynı sorunlara sahip oluyorsunuz. Bu yüzden her şey yolunda. Bu olağandışı bir şey değil."

"Eşim mutlu, ama neden böyle bir heyecan (yaygara) var tam olarak anlamıyorum! Eşim birkaç yıldır çocuk istediği için çok mutlu ve ben de çok mutluyum. Ben gittiğim zaman bir oğlu olacağı için mutluyum."

"Biz iyiyiz, şimdi Brezilyadayız. Durumun gelişimini takip etmek ve nerede doğum yapacağına karar vermek için hâlâ yeterli zamanımız var. Brezilya da olabilir, İngiltere de. Tüm ailem benim için çok mutlu."

"Keyif verici, ortada hiç drama yok. Torunlarım var ve başka bir bebek sahibi olmayı da sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bebeğin adını koymadık, bunun için yeterli zamanımız var." dedi.

Ne tarz bir baba olacağı sorulduğunda, "Bilmiyorum, muhtemelen öncekinden daha iyi olacak. Muhtemelen biraz daha rahat olacak." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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