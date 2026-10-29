Formula 1 Amerika GP

Ecclestone: "2027’de Antonelli ve Verstappen arasında harika bir rekabet izleyeceğiz"

Bernie Ecclestone, Verstappen’in 2027'de Antonelli ile şampiyonluk mücadelesine girebilmesi için ilk yarışından itibaren rekabetçi bir araç olması gerektiğini belirtti

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 16:00

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksika GP’si öncesinde matematiksel olarak 2026 şampiyonluk yarışına veda eden Max Verstappen, lider Antonelli’nin 129 puan gerisine düşerek 2020’den bu yana ilk kez sezon sonunda beş yarış kala havlu attı. Mercedes ile rüya gibi bir sezon geçiren 20 yaşındaki Andrea Kimi Antonelli ise Meksika’da alacağı sadece 2 puanla F1 tarihinin en genç şampiyonu olmaya çok yakın.

2026 kurallar dönemine denge ve aerodinamik sorunlar yaşayan RB22 ile kötü bir başlangıç yapan Red Bull, ancak eylüldeki Bakü güncellemesiyle ritmini bulabildi. Sezon ortasında takımdan ayrılma opsiyonunu kullanmayıp sözleşmesini 2030’a kadar uzatan Verstappen, Malezya ve Singapur’daki galibiyetleri ile ABD’deki üçüncülüğünün ardından pilotlar klasmanında dördüncülüğe kadar yükseldi.

Hollandalı pilot, ikincilik mücadelesinde George Russell’ın 6, Lewis Hamilton’ın ise sadece 5 puan gerisinde bulunuyor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Gelecek sezonun haritasını çizen ve Verstappen’in performansını değerlendiren Bernie Ecclestone, Blick’e yaptığı açıklamada durumu şu sözlerle özetledi: "Max bu sezon dünya şampiyonasını ikinci sırada tamamlayacak.”

“Taraftarlar şimdiden 2027 sezonunu iple çekebilir, çünkü kusursuz ve süper hızlı bir sporcu olan Antonelli ile Verstappen arasında harika bir rekabet izleyeceğiz.”

“Ancak Max’in Antonelli ile savaşabilmesi için bu sezonki gibi sonradan açılan değil, ilk yarıştan itibaren kusursuz çalışan bir araca ihtiyacı var."

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- Motorsport.com Ekibi

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