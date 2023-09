Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"

Günümüz Formula 1'inde yarış sayısı 24'e kadar çıktı ve bunun gelecekte daha da artması gündemde.

Bazılar bunun F1 için iyi olmayabileceğini düşünüyor çünkü çok fazla yarış demek, yarışların "özelliğini" kaybetmesi anlamına geliyor.

Bernie Ecclestone da böyle düşünenlerden birisi.

Liberty'den önce F1'in başında olan Ecclestone, şöyle konuştu: "Bence 18 yarış gayet yeterli. Ben kendi dönemimde, 20 yarışın bile çok fazla olduğunu düşünürdüm."

"Takımları da düşünmek zorundasınız. Yakında iki kat personel çalıştırmak zorunda kalacaklar. 22 veya 23 yarış nedeniyle, çalışanların ailesinde çok fazla boşanma göreceğiz."

"İş açısından bakıldığında evet, doğru şekilde çalışıyorlar. Daha fazla para getiren uzun vadeli sözleşmeler imzalıyorlar. Fakat ben olsam en prestijli 18 Grand Prix'yi takvimde tutardım."

"Çünkü sözleşmelerin aslında ne kadar uzun vadeli olduğunu bilmiyoruz. Bir anda işlerin pek iyi gitmediğine karar verip, takvimden çıkabilirler."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images