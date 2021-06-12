Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı
Formula 1 Haberler

Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”

Ekleyen:

Alman Formula 1 muhabiri Kai Ebel, Red Bull pilotu Max Verstappen'in özgüveninin, kibirle karıştırıldığını düşünüyor.

Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”

Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk rekabeti, şu ana kadar pist üzerinde ve pist dışında saygı çerçevesi içerisinde ilerliyordu.

Ancak Verstappen, son dönemde biraz iddialı olarak görülebilecek söylemlerde bulundu.

Bu elbette, Formula 1 camiasında bir kargaşaya neden oldu. Ancak, Verstappen ve Hamilton'u karşılaştırması istendiğinde Ebel, Verstappen tarafıyla bağlantıları olduğunu söylemesine rağmen, Hollandalı pilotun röportaj yapmak için daha erişilebilir bir kişi olduğunu düşünüyor.

Ebel, Speed Week'e verdiği demeçte ”Benim için Max daha erişilebilir bir insan." 

"Birbirimizi yarış dünyası dışında da tanıyoruz. Menajeri benim arkadaşım ve babasını iyi tanırım."

"Max'in herkesi yenmek isteyen bir imajı var. Eğer ona seçme hakkı olsa takım arkadaşının kim olmasını tercih ettiğini sorduğunuzda 'Bu umrumda değil, kim olursa olsun onu yenerim' diyor."

“Ama bu kibire değil, yüksek bir özgüvene işaret ediyor."

"Hamilton deneyim açısından onun önünde ama Max şimdi en iyi dönemini geçiriyor. Lewis ile mücadele etmek onun için artık bir rutin oldu.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
1/1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak Ebel, iki şampiyonluk rakibi arasındaki karakter farkının, bu mücadeleye farklı bir yön daha eklediğine inanıyor.

“Herhalde yarış tanrıları bu senenin heyecan verici olması gerektiğine karar verdi. Bu tam olarak hepimizin görmeyi sevdiği şey, birden fazla pilotun dünya şampiyonluğunu kazanma şansı var."

"Şimdi Hamilton'un onunla eşit seviyede bir rakibi var: Max Verstappen. İkisinin karakter olarak çok farklı olması, benim için bu mücadeleyi daha da heyecanlı bir hale getiriyor."

"Araç performansı açısından, Red Bull Racing-Honda şu anda önde. İkinci pilotlar açısından, Sergio Perez'deki inanılmaz bir yarış zekası olduğunu düşünüyorum."

“Valtteri Bottas yıllar boyunca her zaman en iyi araca sahipti ancak Perez, bu araçta olsaydı en az Fin pilot kadar başarılı olurdu."

paylaşım
yorumlar
Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı

Önceki haber

Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

15s
2
Formula 1

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh

18s
3
Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

1g
4
Formula 1

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

1g
5
Formula 1

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor

16s
Son Haberler
Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı
F1

Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı

11s
Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor
F1

Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor

12s
Verstappen: "Herkesi yenebileceğinize inanmıyorsanız bırakmalısınız"
F1

Verstappen: "Herkesi yenebileceğinize inanmıyorsanız bırakmalısınız"

13s
Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"
F1

Steiner: "FIA'nın Mazepin'e geriye dönük ceza vermesi mümkün değil"

14s
Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"
F1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

15s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor
Formula 1

Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor

Mazepin, askerliğe çağrılması hakkında söylentilere açıklık getirdi
Formula 1

Mazepin, askerliğe çağrılması hakkında söylentilere açıklık getirdi

Robson: “Russell’ın gidişi Williams için büyük bir kayıp olur”
Formula 1

Robson: “Russell’ın gidişi Williams için büyük bir kayıp olur”

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas'ın pit stoplarda yanlış yerde durduğu yorumumda yanılmışım"

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh
Formula 1 Formula 1

McLaren'ın arkasındaki gizli güç: Mansour Ojjeh

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
Formula 1 Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"
Formula 1 Formula 1

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Verstappen'in lastik patlaması sonrası yaşadığı öfkeyi anlıyor

Leclerc, Vettel'in Bakü'deki ikinciliğinden memnun
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Vettel'in Bakü'deki ikinciliğinden memnun

Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"

Son Haberler

Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”
Formula 1 Formula 1

Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”

Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı
Formula 1 Formula 1

Bakü kazasında Verstappen'in RB16B'sinde büyük hasar oluşmadı

Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor

Verstappen: "Herkesi yenebileceğinize inanmıyorsanız bırakmalısınız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Herkesi yenebileceğinize inanmıyorsanız bırakmalısınız"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.