Ebel: “Verstappen kibirli değil, sadece özgüvenli”

Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk rekabeti, şu ana kadar pist üzerinde ve pist dışında saygı çerçevesi içerisinde ilerliyordu.

Ancak Verstappen, son dönemde biraz iddialı olarak görülebilecek söylemlerde bulundu.

Bu elbette, Formula 1 camiasında bir kargaşaya neden oldu. Ancak, Verstappen ve Hamilton'u karşılaştırması istendiğinde Ebel, Verstappen tarafıyla bağlantıları olduğunu söylemesine rağmen, Hollandalı pilotun röportaj yapmak için daha erişilebilir bir kişi olduğunu düşünüyor.

Ebel, Speed Week'e verdiği demeçte ”Benim için Max daha erişilebilir bir insan."

"Birbirimizi yarış dünyası dışında da tanıyoruz. Menajeri benim arkadaşım ve babasını iyi tanırım."

"Max'in herkesi yenmek isteyen bir imajı var. Eğer ona seçme hakkı olsa takım arkadaşının kim olmasını tercih ettiğini sorduğunuzda 'Bu umrumda değil, kim olursa olsun onu yenerim' diyor."

“Ama bu kibire değil, yüksek bir özgüvene işaret ediyor."

"Hamilton deneyim açısından onun önünde ama Max şimdi en iyi dönemini geçiriyor. Lewis ile mücadele etmek onun için artık bir rutin oldu.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak Ebel, iki şampiyonluk rakibi arasındaki karakter farkının, bu mücadeleye farklı bir yön daha eklediğine inanıyor.

“Herhalde yarış tanrıları bu senenin heyecan verici olması gerektiğine karar verdi. Bu tam olarak hepimizin görmeyi sevdiği şey, birden fazla pilotun dünya şampiyonluğunu kazanma şansı var."

"Şimdi Hamilton'un onunla eşit seviyede bir rakibi var: Max Verstappen. İkisinin karakter olarak çok farklı olması, benim için bu mücadeleyi daha da heyecanlı bir hale getiriyor."

"Araç performansı açısından, Red Bull Racing-Honda şu anda önde. İkinci pilotlar açısından, Sergio Perez'deki inanılmaz bir yarış zekası olduğunu düşünüyorum."

“Valtteri Bottas yıllar boyunca her zaman en iyi araca sahipti ancak Perez, bu araçta olsaydı en az Fin pilot kadar başarılı olurdu."