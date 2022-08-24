Spa ve Eau Rouge, yenilenmelerine rağmen karakteristiklerini koruyorlar

Haberi dinle

Son 3 yılda yaşanan birçok olayın ardından pistte giden ve takvimdeki en tehlikeli virajlardan Eau Rouge'un keskinliğini azaltan Spa pist yönetimi, tüm bu çalışmalar için 80 milyon Euro harcadı. Ancak yönetim, çalışmaların pist karakteristiğine zarar vermemesi için de çaba sarf etti diyebiliriz.

Pistteki değişikliklerden sorumlu Dromo Pist Tasarım şirketinin kurucusu Jarno Zaffelli, bariyerlerin yeniden profillendirilmesine rağmen Eau Rouge'un hızından hiçbir şey kaybetmediğini söylüyor -hatta çalışmalar sırasında yeniden asfaltlanan pistin eskisinden daha hızlı bile olabileceğini düşünüyor.

Zaffelli, "[Eau Rouge] zor bir viraj olmaya devam edecek ve birçok fırsat sunacak. Araçlar yeni asfalt ile eskisi arasındaki farkı hissedecek."

"Spa 24 Saat için piste çıkan GT araçlarına bakalım; pole derecesi bir önceki yıla göre 1,7 saniye daha hızlıydı."

"Bu yıl F1 araçlarının genellikle 2021'den daha yavaş olduğunu biliyoruz, bu yüzden burada büyük bir fark olmayacak."

"Pist yaklaşık 20 yıldır asfaltlanmıyordu, o zamandan beri yarış araçlarının ve motosikletlerin performansı büyük ölçüde arttı. Asfalt malzemeleri ve asfaltlama ekipmanlarında kullanılan teknoloji de önemli ölçüde değişti." dedi.

Track overview Photo by: Erik Junius

Eau Rouge'un karakteristiğine zarar vermemek için çok uğraştıklarını söyleyen Zaffelli, Dromo'nun son versiyona karar vermeden önce 20'den fazla farklı konsept üzerinde çalıştığını söyledi.

Zaffelli, "Pistin yeniden tasarımında ve iyileştirilmesinde yeni düzenlemeleri ve yeni lastikleri dikkate aldık."

“Eau Rouge'u 20 kez tekrar tasarladık, hatta geri bildirimlerini almak için şirket içi simülatörlerimizde profesyonel sürücülerle birkaç gün geçirdik. "

"Thierry Boutsen (3 kez F1 yarış galibi) ve Emanuele Pirro gözetiminde profesyonel sürücülerle iki günlük bir çalışma gerçekleştirdik. Ekim-Kasım 2021 civarı ise F1 ve GT otomobillerinin simülatörlerinde Marco Bonanomi ile birlikte çalışarak ince ayarların üstünden geçtik."

"Tüm bu yaptıklarımız, FIA ​​Pist Komisyonu'na sunduğumuz nihai tasarımı seçmemize çok yardımcı oldu." dedi.