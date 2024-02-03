De Vries, F1'den kazandığı paranın çoğunu kaybediyor
Nyck de Vries, 2023 yılında Bahreyn'de ilk kez Formula 1'de tam zamanlı olarak gridde yer almadan önce, yatırımcılarından birinin kendisine karşı açtığı bir davayla ilgili bazı karmaşıklıklar vardı. Şimdi ise yargıç kararını verdi.
Nyck de Vries, eski yatırımcısı Investrand'ın kendisine açtığı davayı kaybetmesinin ardından F1'den elde ettiği kazancın büyük bir kısmını kaybedecek.
Geçen sezona Alpha Tauri, şimdiki adıyla Visa Cash App RB, ile kötü bir başlangıç yaptıktan sonra sadece 10 yarış gridde kalabilen Hollandalı pilot, şimdi Toyota'nın Hypercar çabasıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yer alacak.
Ancak de Vries ve Investrand arasında, 2022 İtalya Grand Prix'sinde Williams'ın yedek pilotu olmasıyla ilgili bir anlaşmazlık sebebiyle yeni bir dava açıldı.
Yapılan anlaşmaya göre Jeroen Schothorst liderliğindeki Investrand, 2018 yılında de Vries'in kariyerine 250.000 Avro değerinde bir yatırım yaparak o sezon F2'de yarışmasına yardımcı olmuştu. Ancak de Vries'in 2022'den önce aktif bir F1 pilotu olması durumunda, F1'den elde edeceği kazancının %50'sini Investrand ile paylaşması beklenirken, son tarihten önce gridde aktif olamaması halinde yatırımın tamamen silinmesi ön görülüyordu.
Anlaşmadaki tek istisna, de Vries'in test sürücüsü olmasıydı ki bu da onun aktif olduğu anlamına gelmiyordu.
Hollandalı pilot, 2022'de Mercedes'in hem yedek hem test pilotuydu ve antrenman seanslarında en az üç takımda kilometreler kat etmişti. Fakat Alex Albon, apandisit nedeniyle İtalya Grand Prix'sine katılamamıştı. De Vries, Williams tarafından bu yarış için takıma çağrılmıştı.
De Vries ve temsilcileri, bunun tek seferlik bir yarış olması ve tam zamanlı bir koltukta sözleşmesi olmaması nedeniyle, katılımının aktif bir F1 pilotu olmayı gerektirmediğini ve bu sebeple de geri ödeme maddesini tetiklemediğini savundu.
Ancak Amsterdam Bölge Mahkemesi'nin kararı Investrand'ın lehine sonuçlandı. De Vries'in 2022 yılı sonundan sonra F1 pilotu olarak elde ettiği tüm kazancının %50'sini (AlphaTauri'den aldığı maaş ve bu süre zarfındaki kişisel sponsorluk gelirleri de dahil olmakla beraber) ödemesi gerektiği anlamına geliyor.
Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Karar verildi
Schothorst'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Nyck'i kariyerinin kritik bir anında, başka hiç kimse bunu yapmak istemezken destekledik."
"Yargıcın bizim lehimize karar vermesinden dolayı mutluyum. Ancak tabiki de bu işlemlerin gerekli olmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Dava açılmadan karşılıklı anlaşma yoluyla bir uzlaşmaya varmayı tercih ederdik. Ama ne yazık ki bu yöndeki girişimlerimiz Nyck ve avukatı tarafından her seferinde reddedildi."
"Sonuç olarak mahkemeye gitmek kaçınılmaz hale geldi."
"Bu durum Nyck'e, her ne kadar artık F1'de yer almayacak olsa da, halihazırda etkileyici olan motor sporları kariyerinin devamında mümkün olan tüm başarıları dilediğim gerçeğini değiştirmiyor."
De Vries'in avukatı Jeroen Bedaux karara itiraz ederek, De Vries'in 2022 sonuna kadar talep edilen ekstra ödemeler gibi bazı unsurlarda kazandığını belirtti ve aynı zamanda temyize gidilebileceğini de belirtti.
Motorsport.com'a verdiği demeçte Bedaux, "Mahkemenin anlaşmayı yorumlayışı, De Vries'in her halükarda anlaşmayı imzaladığı sırada amaçladığı şeyle tutarlı değil."
"De Vries ayrıca 2022'ye kadar olan yükümlülüklerini tam ve bilinçli bir şekilde yerine getirmiştir. Bu durum mahkemede de teyit edilmiştir."
"Buna rağmen De Vries'in krediyi geri ödemesine ve 2023'ün ilk aylarına ilişkin sabit ve değişken faiz ödemesine hükmedilmesi, tarafların üzerinde mutabık kaldığı hususlarla çelişmektedir. Bu nedenle De Vries halen temyize gitmeyi düşünmektedir."
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