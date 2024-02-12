Düzlük hızını arttıran Aston Martin, 2024 aracıyla sezon içinde daha fazla gelişmeyi hedefliyor

Aston Martin, yeni AMR24'ün örtüsünü bugün gerçekleştirdiği lansmanla kaldırdı ve yeni sezona epey umutlu giriyor.

Takım geçen yılki aracın bir evrimini tercih etse de, aslında pek çok şey yenilendi. Eğer her şey yolunda giderse çok yönlü ve gelişime daha açık bir araca sahip olacaklar. Bu da geçen yıl karşılaşılan gelişim sorunlarının üstesinden gelmelerini sağlayacak.

Geçen sezonki düşüşün sebepleri sorulduğunda Fallows, "Bence geçen sene, takım için harika bir yıldı."

"Geçirdiğimiz en başarılı sezondu. Dolayısıyla bundan olumsuz bir anlam çıkarmak zor. Fakat her zaman gelişmek ve öğrenmek istiyoruz."

"Bence geçen sezonun gidişatına bakarsak, kendimize bazı zorluklar çıkardığımızı görürüz. Yine de bunları çözmeyi başardık ve sezon ortasında yaşadığımız bazı sorunların üstesinden gelerek sezon sonunda Brezilya'da podyuma çıktık."

"Yani bu, takımda büyük bir kararlılık ve kabiliyet olduğunu gösterdi. Fakat bizim için önemli olan bunun bir ivme yaratmasıydı. Bu ivmeyi kışa ve bu araca taşımak istedik ki bunu başardığımıza eminim." yanıtını verdi.

Fallows, geçen yıldan çok şey öğrendiklerini ekliyor.

"Dediğim gibi, bir ekip olarak kendimiz hakkında çok şey öğreniyoruz. Geçen yıl çok şey öğrendik ve buna operasyonel olarak nasıl çalıştığımız, araçta güncellemeleri nasıl uyguladığımız da dahil."

"Bir aracı geliştirirken her zaman bazı ödünler vermeniz gerektiği tehlikesi var. Bu ödünler istediğiniz kadar iyi olmayabilir. Bu da mühendislik açısından katlanmanız gereken bir şey."

Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

"Dediğim gibi, birçok ders aldığımıza ve bu yılki aracı güven duygusuyla geliştirebileceğimize eminim, ki tam da bunu hedefliyoruz."

Takımın çözdüğü konulardan bir diğeri de Fernando Alonso'nun epey şikayette bulunduğu düzlük hızıydı.

Fallows, "Fernando araçta ne görmek istediği ya da aracın nasıl performans gösterdiği konusunda oldukça açık sözlü."

"Aslında bu tür geri bildirimlerden gerçekten çok hoşlanıyoruz. Tam olarak bilmek istediğimiz şey, aracın nasıl daha hızlı gidebileceğini hissettikleri, bence büyük sürücülerin size gerçekten söyleyebileceği şey, aracın nerede daha hızlı gideceğidir."

"Düzlük hızı ve aracın mümkün olduğunca verimli olmasını sağlamak kış boyunca ana odak noktamızdı. Bence bu, bu yılki aracımızda başardığımız bir şey." dedi.

Fakat Fallows, doğrudan Red Bull'u yenmenin kolay olmayacağını kabul ediyor.

Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin

"Bence yarışları tek tek düşünmek yerine, mühendislik açısından her pistte çalışabilecek ve rekabetçi olabilecek bir araç yapmalıyız."

"Gerçekten de odaklandığımız şey, sürülebilir ve sürücüler için iyi bir araç üretmek. Red Bull'a ne kadar yaklaşacağımızı bundan sonra göreceğiz."

"Eğer bu performansı bulabilirsek, o zaman kendimize o seviyede rekabet etme fırsatı veririz, ki bu da tam olarak istediğimiz şey."

Son olarak Fallows, geçen yıla kıyasla büyük bir ilerleme kaydettiklerinin altını çizdi fakat önemli olanın sezon için gelişimi olduğunu belirtti.

"Kış boyunca attığımız adımlardan çok memnunuz. Geçen yılın aracına göre bir adım attığımızı düşünüyoruz ki istediğimiz de buydu."

"Geçen sezonun son bölümünde bu yılla ilgili şeyler geliştiriyorduk. Dolayısıyla bizim için asıl amaç, sezon içinde ilerleme kaydetmek adına iyi bir temele sahip olmasını sağlamak."

"Son iki yılda, sezon içi gelişim yarışının çok çetin geçtiğini gördük, ki biz de yeni sezona girerken bu yarışta rekabetçi olmak istiyoruz."

"Gerçekten odaklandığımız şey bu - aracı geliştirmek ve yeni güncellemeler sağlamak için - istikrarlı bir temele sahip olduğumuzdan emin olmak."