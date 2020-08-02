"Dürüst" Red Bull, Albon'a daha iyi bir araç vermeli

Taylandlı sürücü bu sene sıralamalarda hızlı olma konusunda zorlanıyor. Bu kapsamda Red Bull, Albon'un yarış mühendisliğine deneyimli Simon Rennie'yi getirdi.

Ancak cuma günü yaptığı büyük kaza, Albon'un gelişimini engelledi çünkü bunun sonucunda Albon cumartesi sabah da güç ünitesi kaynaklı sorun yaşadı ve zaman kaybetti. Max Verstappen sıralamalarda 3. olurken Albon ancak 12. olabildi.

Monaghan, Albon'un daha iyi bir araç alması halinde daha iyi performans gösterebileceğini söyledi.

Monaghan, "Bu pistte biraz rüzgar olduğunda, aracı sürmenin sıkıntılı olduğunu bilirsiniz."

"Cuma günkü performanslara bakarsanız, Alex'in sıralamalarda 3. seansa geçememesi biraz hayal kırıklığı yarattı. Kesinlikle o ve aracı bunu yapabilecek kapasitede. Araçtaki sorunları aşarak onun bunu başarmasını sağlamalıyız."

"Eğer Alex'e daha dengeli bir araç verebilirsek, onun sorunsuz bir şekilde Q3'e geçebileceğini hepimiz biliyoruz. Yani burada asıl konu Alex'ten ziyade bizim daha iyi bir ekipman sunmamızda. Bu yüzden kendimize karşı dürüst olmalıyız." dedi.

Monaghan, kaybedilen pist üstü sürüş zamanının Albon'un gelişimine yardımcı olmadığını kabul ediyor.

Monaghan, "Duvara vurmak pilotun güveni açısından asla yardımcı olmaz. Ekip aracı gece yeniden hazırlarken ve gündüz yaşanan sıkıntıyı aşarken olağanüstü iş başardı."

"Onu birkaç tur da olsa piste çıkarmayı başardık. Bu sayede sıralamalar öncesinde az da olsa sürüş yapabildi. Sürüş yapmak büyük kazanç sağlıyor. Sıralamalar öncesinde neler olabileceğini biliyorduk." dedi.

Albon: "Zorlandığımı düşünmüyorum"

Albon, kendisinin Red Bull'da zorlandığı iddialarını kabul etmiyor. Albon, cumartesi performansının daha iyi olabileceğini kabul etse de, Red Bull'un kendisini değiştireceği konusunda bir endişesinin olmadığını söyledi.

Albon, "Öncelikle zorlandığımı düşünmüyorum. Birinci yarışta çok güçlüydüm. İkinci yarışta 4., 3. yarışta 5. olduk. Eğer bu zorlanmaysa, o zaman diğer şeylerden endişe ediyor olurdum."

"İlk yarışlardan şahsen mutluyum ancak bazı şeyler bizim lehimize olmadı. Dürüst olmalıyım ki, bu açıdan endişeli değilim çünkü zor olduğunu ya da bir şeylerin kötü gittiğini düşünmüyorum."

"Zor bir sıralamaydı ve araçta daha rahat olmaya, araçtan daha fazla performans çıkarmaya odaklanmalıyım." dedi.

Albon, şu anki önceliğinin pist üstünde daha istikrarlı dengeye sahip olmak olduğunu söyledi.

Albon, "Açıkçası aracı sürmek sıkıntılı. Aracı daha güvenli yapmak için önden kayma olduğunu söyleyemem. Aracı daha optimum hale getirmek istiyoruz."

"Ancak aracın arka tarafı zaten sınırdayken, bazı bölgelerde kuyruk tarafından gelen rüzgar durumu daha zor hale getiriyor. Ancak bu herkes için aynı."

"Farklı hız ve virajlarda dengeyi daha istikrarlı hale getirmeye çalışmalıyız. Ben daha çok buna odaklandım." dedi.